قطر: نضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها

قال رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تحاول الضغط على حركة حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها، مؤكداً أنه من الواضح أن الحركة مستعدة للتخلي عن حكم غزة، بحسب "العربية".

وأوضح في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن أحداث الأمس في غزة كانت محبطة للغاية بالنسبة لقطر، مشيراً إلى أن الهجوم على جنود إسرائيليين يُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق توقع رئيس الوزراء القطريّ أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة رغم "الانتهاكات".

وقال، أمام مجلس العلاقات الخارجية، خلال زيارة يقوم بها إلى نيويورك: "لحسن الحظ، أعتقد أن الطرفين الرئيسيين- كلاهما- يقران بضرورة صمود وقف إطلاق النار، وضرورة التزامهما بالاتفاق".