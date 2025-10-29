حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج

كواليس وتفاصيل مأساوية عن مقتل عروسة جسر السويس، التي أزهق زوجها روحها بعد 90 يوم من الزواج، بمجرد معرفتها بخيانته لها وقيامه بالنصب على المواطنين في الأموال، حيث قام بقتلها على سرير غرفة النوم وتغطيتها بالبطانية ثم فر هاربا من مسكن الزوجية.

القصة الكاملة لمقتل عروسة جسر السويس

جريمة عروسة جسر السويس سجلت تفاصيل مرعبة، فالمجني عليها فتاة في العقد الرابع من عمرها تدعى رانيا ح، لم تكن تعتقد أن رحيلها سيكون بعد زفافها بأيام قليلة، فقد مضى على زواجها ثلاثة أشهر فقط ليتغير المشهد فجأة خلال مشادة كلامية بينها وبين زوجها وتغادر الحياة على يده.

تفاصيل الجريمة وفقا لرواية أسرة عروسة جسر السويس، بدأت قبلها بـ ساعات بسيطة حيث نشب خلاف بسيط بينها وبين زوجها في الكافيه الخاص بها، بعد معرفتها بخيانته لها والنصب على المواطنين وبالتحديد جيرانها في نفس العقار.

أسرار مقتل عروسة جسر السويس

عروسة جسر السويس عاتبت زوجها على خيانته لها ثم طلبت منه الطلاق، وحاولت الأسرة التدخل ووضع حلول وإصلاح العلاقة بينهما، إلا أنها قبل الجريمة قامت بالاتصال بأسرتها وطلبت منهم إحضار مأذون، وبعدها قام المتهم بإزهاق روحها.

أسرة رانيا عروسة جسر السويس، كشفت تفاصيل مثيرة عن الحادث حيث تبين من كاميرات المراقبة أن زوجها قام بإزهاق روحها ثم قام بارتداء ملابسه وتركها بعدما غطى جسدها بالبطانية وأشعل المكييف وفر هاربا من شقة الزوجية ليقف قليلا مع حارس العقار ثم يهرب.

أسرة عروسة جسر السويس تكشف تفاصيل وفاتها

أيضا قالت الأسرة أن رانيا عروسة جسر السويس، كانت متزوجة ولديها ابناء وانفصلت عن زوجها الأول، ثم تزوجت المتهم قبل 3 شهور، وبعدها علمت بخيانته لها وعلاقاته النسائية وأيضا قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فقامت بمعاتبته وخلال ذلك قتلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة ثلاثينية داخل غرفة نومها في شقتها بمنطقة جسر السويس.

أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف لغز مقتل عروسة جسر السويس

انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين العثور على جثمان فتاة به جرح ذبحي في الرقبة داخل غرفة النوم وبالفحص تبين أن المجني عليها متزوجة منذ 3 أشهر فقط.

وتبين من الفحص والتحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بإنهاء حياتها بعد مشادة كلامية بينهما بسبب طلبها الانفصال عنه بعد اكتشافها خيانته لها مع السيدات والنصب على المواطنين.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحريات مكثفة لضبط المتهم بقتل زوجته عروس جسر السويس بعد 3 أشهر زواج.