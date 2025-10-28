غطاها بالبطانية وشغل التكييف.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط قاتـ.ـل زوجته بجسر السويس

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحريات مكثفة لضبط المتهم بقتل زوجته عروس جسر السويس بعد 3 أشهر زواج.

حيث كشفت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة أن المتهم نشب بينه وبين زوجته مشادة كلامية بعد اكتشافها خيانته لها والنصب على المواطنين فقام بذبحها على السرير في غرفة نومها، ثم أشعل المكيف وقام بتغطيتها بالبطانية وفر هاربا.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة فتاة ثلاثينية داخل غرفة نومها في شقتها بمنطقة جسر السويس.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين العثور على جثمان فتاة به جرح ذبحي في الرقبة داخل غرفة النوم وبالفحص تبين أن المجني عليها متزوجة منذ 3 أشهر فقط.

وتبين من الفحص والتحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بإنهاء حياتها بعد مشادة كلامية بينهما بسبب طلبها الانفصال عنه بعد اكتشافها خيانته لها مع السيدات والنصب على المواطنين.