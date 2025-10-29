تأجيل محاكمة متهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة لجلسة 10 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة متهم بالتحريض علي العنف ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 8197 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، لجلسة 10 فبراير للطلبات.

محاكمة متهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من يوليو 2023، وحتى 31 يوليو 2024، حرض على ارتكاب جريمة إرهابية بأن حرض بمنشورات اذاعها عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي لاستخدام العنف والتحريض والتهديد ضد مؤسسات الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.