مهندس الديكور محمد عطية يشرف على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
جهود مكثفة لكشف هويتها.. سيارة مجهولة تلقي بشخصين مصابين بالرصاص في أحد شوارع الإسماعيلية
إيمان كريم تجتمع بالإدارات الفنية وخدمة المواطنين وتوجه بمتابعة شكاوى ذوي الإعاقة
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
حوادث

السجن 10 سنوات لربة منزل ومحاسب لاتهامهما بالاستيلاء على أموال بنك أبو ظبي

رامي المهدي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بالسجن لمدة 7 سنوات لمتهمة و3 سنوات لآخر ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال بنك ابو ظبي بغير حق وتزوير واستخدام محررات مزورة والتلاعب بالبيانات الرسمية باستخدام أسماء وهمية للحصول على قروض.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين منهم محاسب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، و"هدى. س"، 38 سنة، ربة منزل، حيث تتهم النيابة العامة المتهمين بتكوين شبكة لتزوير مستندات رسمية واستخدامها في الحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان من بنك "بي أن بي باريبا" فرع المنيل، وذلك عن طريق تقديم مستندات مزورة تثبت أنهم من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، رغم أن هذه المستندات كانت وهمية، حين تم التزوير بمساعدة آخر مجهول، حيث تم تصنيع محررات مزورة تشمل صور بطاقات الرقم القومي، شهادات تحويل الراتب، قسائم الأجور، وفواتير استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم  “أحمد. ا”، قام باصطناع محررات مزورة تحمل أسماء أشخاص وهميين من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، كما نسب تلك المحررات إلى عدة جهات حكومية وشركات خدمات، بما في ذلك شركة شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، استخدم هذه المستندات المزورة للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان لصالح المتهمة الثانية، هدى سيد حسن إبراهيم، التي قدمت أوراقًا مزورة لمصرف "بي أن بي باريبا" عدة مرات متتالية، منتحلة اسم "عبير قرني رمضان".

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الثانية طلبت من المتهم الرابع (الموظف بالبنك) الحصول على قرض شخصي وبطاقة ائتمان باسمها وبالأسماء الوهمية الأخرى، وقد تم منح القروض بناءً على هذه المستندات المزورة، ما أدى إلى الاستيلاء على مبلغ 930,205 جنيه من أموال البنك.

كما أن المتهم الأول قام أيضاً بعملية تزوير مشابهة في الفترة من 9 أكتوبر 2013 إلى 3 أبريل 2014، حيث حاول الاستيلاء على أموال البنك بحيلة مشابهة عبر تقديم مستندات مزورة لإثبات وجود قروض شخصية وبطاقات ائتمان باسم أشخاص وهميين.

المتهمة الثانية:
اشتركت مع المتهم الأول في تنفيذ الجريمة، حيث قامت بالتوجه إلى البنك عدة مرات، متقدمة مستندات مزورة تثبت أنها موظفة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وطلبت قرضًا شخصيًا وبطاقة ائتمان باسمها وبأسماء وهمية، ما أدى إلى الاستيلاء على الأموال المذكورة من البنك.

العقوبات المتوقعة:
التهم المنسوبة إلى المتهمين تشمل جريمة الاستيلاء على أموال البنك، بالإضافة إلى جريمة التزوير، ما يعرضهم لعقوبات شديدة وفقًا لقانون العقوبات المصري.

