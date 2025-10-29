قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

براءة أحد المتهمين.. محكمة البحر الأحمر تصدر حكمها في قضية شهيد الشهامة بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

قررت محكمة الجنايات المستأنفة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، في ثاني جلسات قضية مقتل الشاب حامد أشرف حراجي، المعروف إعلاميا بشهيد الشهامة، بالحبس 7 سنوات على المتهم الأول و3 سنوات على المتهم الثاني وبراءة المتهم الثالث في قضية شهيد الشهامة بالغردقة.وكان المجني عليه قد لقي مصرعه في مطلع العام الجاري بمدينة الغردقة، وقد نظرت محكمة الجنايات المستأنفة أولى جلساتها في 25 أكتوبر الماضي، حيث رفضت المحكمة طلبات دفاع المتهمين.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار وليد محمد دنانة، قد قضت بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بينما عوقب المتهم الثالث بالسجن 7 سنوات، بعد إدانتهم بالاعتداء على المجني عليه وقتله طعنًا.

وكانت مدينة الغردقة شهدت جريمة قتل بشعة حيث لقي شاب مصرعه علي يد ثلاثة شبان آخرين وتبين أن المجني عليه يدعي حامد أشرف حراجي، 17 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، مقيم بمنطقة سوق البازارات بحي الدهار بمدينة الغردقة وتم تحرير محضر بالحادث وباشرت النيابة التحقيقات.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر جلسات محكمة الجنايات المستأنفة جنايات البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة يعلن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية واختصاصاتها

المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام

المؤتمر العالمي للإيمان والنظام يوجه "نداءً إلى جميع المسيحيين"

رياضة

عمر هشام: الشراكة مع اون سبورت والمتحدة للرياضة تعظم من فرص الترويج للسياحة المصرية عبر بوابة الجولف

بالصور

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد