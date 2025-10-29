براءة أحد المتهمين.. محكمة البحر الأحمر تصدر حكمها في قضية شهيد الشهامة بالغردقة

قررت محكمة الجنايات المستأنفة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، في ثاني جلسات قضية مقتل الشاب حامد أشرف حراجي، المعروف إعلاميا بشهيد الشهامة، بالحبس 7 سنوات على المتهم الأول و3 سنوات على المتهم الثاني وبراءة المتهم الثالث في قضية شهيد الشهامة بالغردقة.وكان المجني عليه قد لقي مصرعه في مطلع العام الجاري بمدينة الغردقة، وقد نظرت محكمة الجنايات المستأنفة أولى جلساتها في 25 أكتوبر الماضي، حيث رفضت المحكمة طلبات دفاع المتهمين.



وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار وليد محمد دنانة، قد قضت بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بينما عوقب المتهم الثالث بالسجن 7 سنوات، بعد إدانتهم بالاعتداء على المجني عليه وقتله طعنًا.



وكانت مدينة الغردقة شهدت جريمة قتل بشعة حيث لقي شاب مصرعه علي يد ثلاثة شبان آخرين وتبين أن المجني عليه يدعي حامد أشرف حراجي، 17 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، مقيم بمنطقة سوق البازارات بحي الدهار بمدينة الغردقة وتم تحرير محضر بالحادث وباشرت النيابة التحقيقات.