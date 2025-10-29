المؤبد والمشدد لـ 4 متهمين بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين، لاتهامهما في القضية رقم 83 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية.

وعاقبت المحكمة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، وإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2015 وحتي 9 مايو 2022، تولى المتهمون قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.