فحص فيديو لشباب يلوحون بأسلحة بيضاء في أحد شوارع بنها

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحقيقات لفحص مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يُظهر مجموعة من الشباب يحملون أسلحة بيضاء متنوعة ويتبادلون التلويح بها في الشارع وسط المارة بمنطقة الشدية بمدينة بنها.



وأظهر الفيديو قيام عدد من الشباب بالتشاجر فيما بينهم، مستخدمين الأسلحة البيضاء والحجارة، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين والمارة بالمنطقة.



وعلى الفور، كلفت الأجهزة الأمنية فرق البحث بفحص الفيديو لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه، وملابسات الواقعة، وتحديد مكان وزمان حدوثها بدقة. كما تم مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة والاستماع إلى أقوال شهود العيان للتأكد من تفاصيل الحادث.



وتولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بمثل هذه الوقائع التي تخل بالأمن العام، وأنه سيتم ضبط كافة المتورطين في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.