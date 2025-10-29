العناية الإلهية أنقذت أسرتين.. انهيار منزل مكون من طابقين بقرية بني فيز بأسيوط

انهار اليوم الأربعاء منزل مكوَّن من طابقين بقرية بني فيز التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

حادث انهيار منزل بقرية بني فيز

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بقرية بني فيز.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ، وتبيَّن من المعاينة والفحص أن المنزل المنهار ملك المواطن مظهر شوقي هريدي، وهو مكوَّن من طابقين ويقيم به أسرتان، تمكنتا من الخروج قبل الانهيار.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط المنزل، وجارٍ رفع الأنقاض.



تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.