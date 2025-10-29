محافظ أسيوط: ضبط محطتي وقود لبيع أكثر من 11 طن سولار وبنزين في السوق السوداء

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطتي وقود بمركز منفلوط قامتا بتجميع وبيع أكثر من 11 طنًا من السولار والبنزين المدعمين في السوق السوداء.

وذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي تلاعب في المواد البترولية.

وأوضح المحافظ أن الحملات تمت بقيادة المهندس خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وبمشاركة إدارة تموين منفلوط، والإدارة العامة للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول برئاسة تامر محمد وعضوية عبد الناصر كامل، إلى جانب محمود محمد أحمد من إدارة تموين منفلوط، وذلك ضمن خطة المحافظة لتكثيف المتابعة وضبط الأسواق.

ضبط محطتين لتجميع كميات من المواد البترولية

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط محطتين لتجميع كميات من المواد البترولية دون وجه حق، بلغت إجمالاً نحو 11.284 طنًا من السولار والبنزين. حيث تم تحرير محضر جنحة لإحدى المحطتين لتجميعها 3670 لتر سولار وتصرفها في 1794 لتر بنزين 80، بينما تم تحرير محضر آخر لمحطة ثانية لتجميعها 4620 لتر سولار و596 لتر بنزين 80 و631 لتر بنزين 92، بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، ردعًا لكل من يحاول التلاعب في السلع المدعمة أو الاتجار بحقوق المواطنين

وشدد على استمرار الحملات المكثفة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لضبط المخالفين، وتحقيق الانضباط في سوق توزيع المنتجات البترولية، وضمان توافر الوقود للمواطنين بشكل منتظم ودون احتكار.

واختتم محافظ أسيوط بتأكيده على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي الشكاوى على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528).