ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
عودة ثلاثي الأحمر.. موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة
جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف عقب الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
محافظ أسيوط: ضبط محطتي وقود لبيع أكثر من 11 طن سولار وبنزين في السوق السوداء

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطتي وقود بمركز منفلوط قامتا بتجميع وبيع أكثر من 11 طنًا من السولار والبنزين المدعمين في السوق السوداء.

وذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية.

 وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي تلاعب في المواد البترولية.

وأوضح المحافظ أن الحملات تمت بقيادة المهندس خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وبمشاركة إدارة تموين منفلوط، والإدارة العامة للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول برئاسة تامر محمد وعضوية عبد الناصر كامل، إلى جانب محمود محمد أحمد من إدارة تموين منفلوط، وذلك ضمن خطة المحافظة لتكثيف المتابعة وضبط الأسواق.

ضبط محطتين لتجميع كميات من المواد البترولية

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط محطتين لتجميع كميات من المواد البترولية دون وجه حق، بلغت إجمالاً نحو 11.284 طنًا من السولار والبنزين. حيث تم تحرير محضر جنحة لإحدى المحطتين لتجميعها 3670 لتر سولار وتصرفها في 1794 لتر بنزين 80، بينما تم تحرير محضر آخر لمحطة ثانية لتجميعها 4620 لتر سولار و596 لتر بنزين 80 و631 لتر بنزين 92، بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، ردعًا لكل من يحاول التلاعب في السلع المدعمة أو الاتجار بحقوق المواطنين

وشدد على استمرار الحملات المكثفة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لضبط المخالفين، وتحقيق الانضباط في سوق توزيع المنتجات البترولية، وضمان توافر الوقود للمواطنين بشكل منتظم ودون احتكار.

واختتم محافظ أسيوط بتأكيده على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي الشكاوى على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء  (16528).

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

