محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال الجارية لإنشاء معرض دائم ومنافذ بيع لمنتجات المحافظة والأسر المنتجة أسفل كوبري فيصل بحي غرب مدينة أسيوط.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

رافقه خلال الجولة المحاس إيهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وولاء الدين سالمان مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن وعدد من مسئولي الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

منافذ عرض متنوعة للمنتجات الغذائية والحرفية واليدوية والتراثية

وخلال جولته، تفقد محافظ أسيوط أعمال تجهيز الباكيات والممرات الداخلية أسفل الكوبري، واطلع على خطة تقسيم المساحات لإقامة منافذ عرض متنوعة للمنتجات الغذائية والحرفية واليدوية والتراثية، مشددًا على سرعة الانتهاء من التنفيذ وفق التصميمات الهندسية والجمالية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان والسلامة خلال جميع مراحل العمل.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية ذات مردود اجتماعي، لافتًا إلى أن المعرض سيتيح للأسر المنتجة وأصحاب الحرف الصغيرة فرصة عرض وتسويق منتجاتهم على مدار العام بأسعار مناسبة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف المحافظ أن المعرض الدائم أسفل كوبري فيصل يمثل نقلة نوعية في دعم الأسر المنتجة، إذ يوفر بيئة تسويقية مستقرة ودائمة بعيدًا عن المعارض الموسمية المؤقتة، ويمنح المنتج المحلي حضورًا دائمًا داخل المدينة، موضحًا أن التصميمات الجديدة التي أعدتها الدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط تراعي الطابع الجمالي والحضاري للموقع، بما يحول المنطقة إلى وجهة اقتصادية وخدمية تعكس الصورة الحضارية للمحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية تكاتف جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لإنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين المرأة ودعم الأسر المنتجة من خلال توفير المنافذ والمعارض التي تفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعمل والإنتاج.

واختتم محافظ أسيوط جولته بتأكيده أن المحافظة مستمرة في تنفيذ رؤية التنمية الشاملة التي تستهدف الارتقاء بالخدمات وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن ما يجري أسفل كوبري فيصل سيكون نموذجًا يحتذى به في كيفية تحويل المساحات المهملة إلى مشروعات منتجة تخدم المواطن وتحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا للمحافظة.