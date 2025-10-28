محافظ أسيوط يلتقي أهالي قرية صليبة العدر ويوجه بسرعة تلبية مطالبهم وتقديم الدعم الكامل

التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، بعدد من أهالي قرية صليبة العدر التابعة لمركز أسيوط، وأسر ضحايا ومصابي حادث سقوط تروسيكل في مصرف بمنقباد، وذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة أحوال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

صرف مساعدات مالية وإنسانية

وخلال اللقاء، الذي حضره عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، تم صرف مساعدات مالية وإنسانية مقدمة من جمعية التكافل الاجتماعي والهلال الأحمر المصري دعمًا للأسر المتضررة، في لفتة إنسانية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومساندة الأسر في تجاوز تداعيات الحادث.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتواصل الدائم مع الأسر المتضررة وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، سواء المعيشية أو الصحية أو الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية أبنائها وتقديم المساندة في مختلف الظروف.

كما ناقش المحافظ خلال اللقاء مقترح إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية صليبة العدر لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة، بما يسهم في تخفيف معاناة التلاميذ وتيسير وصولهم إلى الخدمات التعليمية، إلى جانب توفير خط سير وترخيص مجاني لأي سيارة يتم توفيرها من الأهالي لتعمل على خط صليبة العدر – منقباد، تيسيرًا لحركة المواطنين وتحسين وسائل النقل الداخلية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع القرى الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتها في خطط التنمية والخدمات.

وفي ختام اللقاء، أعرب أهالي القرية وأسر الضحايا عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط على سرعة استجابته وحرصه على تلبية مطالبهم، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وأكدت شعورهم باهتمام الدولة ورعايتها لهم.

حضر اللقاء الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط.