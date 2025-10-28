قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتعال الحرب من جديد.. إسرائيل تطلب إذن أمريكا للعدوان على لبنان
الذهب نزل 100 جنيه.. مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج
1916 جنيهًا كل شهر.. احسب عائد 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري
شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
محافظ أسيوط يلتقي أهالي قرية صليبة العدر ويوجه بسرعة تلبية مطالبهم وتقديم الدعم الكامل

إيهاب عمر

التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، بعدد من أهالي قرية صليبة العدر التابعة لمركز أسيوط، وأسر ضحايا ومصابي حادث سقوط تروسيكل في مصرف بمنقباد، وذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة أحوال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

 صرف مساعدات مالية وإنسانية

وخلال اللقاء، الذي حضره عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، تم صرف مساعدات مالية وإنسانية مقدمة من جمعية التكافل الاجتماعي والهلال الأحمر المصري دعمًا للأسر المتضررة، في لفتة إنسانية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومساندة الأسر في تجاوز تداعيات الحادث.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتواصل الدائم مع الأسر المتضررة وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، سواء المعيشية أو الصحية أو الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية أبنائها وتقديم المساندة في مختلف الظروف.

كما ناقش المحافظ خلال اللقاء مقترح إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية صليبة العدر لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة، بما يسهم في تخفيف معاناة التلاميذ وتيسير وصولهم إلى الخدمات التعليمية، إلى جانب توفير خط سير وترخيص مجاني لأي سيارة يتم توفيرها من الأهالي لتعمل على خط صليبة العدر – منقباد، تيسيرًا لحركة المواطنين وتحسين وسائل النقل الداخلية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع القرى الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتها في خطط التنمية والخدمات.

وفي ختام اللقاء، أعرب أهالي القرية وأسر الضحايا عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط على سرعة استجابته وحرصه على تلبية مطالبهم، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وأكدت شعورهم باهتمام الدولة ورعايتها لهم.

حضر اللقاء الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط.

أسيوط صليبة العدر ضحايا ومصابي حادث سقوط تروسيكل مصرف بمنقباد سقوط تروسيكل بترعة حواس

