أسيوط .. تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحديد مواقع شاشات العرض التي تم تجهيزها بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير في حدث عالمي يجسد فخر المصريين بحضارتهم العريقة ومكانة مصر الثقافية على مستوى العالم.

مواد تعريفية وترويجية عن المتحف ومقتنياته النادرة

وأوضح محافظ أسيوط أن شاشات العرض تم توزيعها بعناية لتغطي أكبر عدد من المناطق الحيوية والميادين العامة، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إليها من جميع المراكز والقرى، مشيرًا إلى أن البث سيتضمن فقرات الحفل الرسمية ومواد تعريفية وترويجية عن المتحف ومقتنياته النادرة، وسط أجواء احتفالية تعبر عن اعتزاز المصريين بتاريخهم الممتد عبر آلاف السنين.

وأشار المحافظ إلى أن مواقع الشاشات تشمل ميدان الحرب والسلام وأمام ديوان عام المحافظة والمنفذ بحي شرق، وميداني المجذوب والمحطة بحي غرب، بالإضافة إلى ميدان الساعة بالقوصية، وميدان أبو جبل بديروط، وميدان القلعة بمنفلوط، إلى جانب عدد من المواقع بمركز أسيوط مثل مركز شباب نجع سبع، وقرى إسكندرية التحرير والمطيعة ودرنكة.

وفي المراكز الأخرى، تتضمن شاشات العرض ميدان صينية الواسطى بمركز الفتح، وبجوار الوحدة المحلية بالبداري، وميدان التحرير بساحل سليم، إلى جانب شاشات أمام مجالس المدن في أبوتيج وصدفا وأبنوب، فضلًا عن شاشة في ميدان المحطة بمدينة الغنايم.

وأضاف المحافظ أنه سيتم كذلك تجهيز شاشات عرض داخل مراكز الشباب والأندية بجميع المراكز والقرى، إضافة إلى قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظة، لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من متابعة فعاليات الافتتاح في أجواء ثقافية وترفيهية آمنة ومنظمة كما سيتم تنفيذ ورش فنية وتثقيفية بالتنسيق بين كلية التربية النوعية والثقافة حول تاريخ مصر القديم وحضارتها العريقة، بهدف تعميق الوعي الوطني وتعريف الأجيال الجديدة بقيمة هذا الصرح الحضاري العظيم الذي يمثل أحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أنه سيشهد العرض الرئيسي لافتتاح المتحف المصري الكبير من قصر ثقافة أسيوط، بمشاركة القيادات التنفيذية والشباب والطلاب وعدد من المثقفين، في احتفالية كبرى تواكب هذا الحدث العالمي الذي يعبر عن اعتزاز المصريين بماضيهم العريق وثقتهم في حاضرهم ومستقبلهم.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر لكل مصري ورسالة متجددة للعالم بأن مصر تواصل كتابة تاريخها بثقة واقتدار، مستندة إلى حضارة لا تزال تلهم الإنسانية وتضيء دروب المستقبل.