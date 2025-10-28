محافظ أسيوط يتابع مغادرة الرحلة الجوية المنتظمة إلى القاهرة ضمن جهود تعزيز الربط الجوي ودفع التنمية في الصعيد

تابع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم، من داخل مطار أسيوط الدولي، مغادرة الرحلة الجوية المنتظمة المتجهة إلى مطار ألماظة بالقاهرة، وذلك في إطار متابعة انتظام تشغيل الخط الجوي الداخلي بين أسيوط والعاصمة، ودعماً لجهود الدولة في تعزيز منظومة النقل الجوي وتيسير حركة المواطنين بين محافظات الصعيد والقاهرة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حاتم طلحة، مدير مطار أسيوط الدولي، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تفقد صالة السفر بالمطار وتابع إجراءات إنهاء سفر الركاب، واطمأن على جودة الخدمات المقدمة داخل المطار وسلاسة حركة السفر في أجواء يسودها النظام والانضباط.

توفير وسيلة انتقال سريعة وآمنة

وأكد محافظ أسيوط أن انتظام الرحلات الجوية بين القاهرة وأسيوط يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الداخلي، مشيرًا إلى دورها في دعم الاستثمار وتنشيط السياحة الداخلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر توفير وسيلة انتقال سريعة وآمنة. وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الخط الجوي المنتظم، من بينها تخصيص أتوبيس مكيف مجاني لنقل الركاب من مدينة أسيوط إلى المطار في مواعيد الرحلات الأسبوعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير خدمات النقل ودعم التنمية في صعيد مصر. كما أوضح المحافظ أنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة زيادة عدد الرحلات مستقبلًا بما يتناسب مع حجم الطلب، مؤكدًا حرص المحافظة على الارتقاء الدائم بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبهم، أعرب عدد من الركاب ورجال الأعمال والمستثمرين عن سعادتهم بتشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بين أسيوط والقاهرة، مؤكدين أن الخط الجديد يختصر الوقت ويوفر وسيلة انتقال مريحة وآمنة، معربين عن شكرهم لمحافظ أسيوط على متابعته الميدانية وجهوده في تذليل العقبات وتوفير سبل الراحة للمسافرين.

يذكر أن الرحلة الجوية المنتظمة تسير أسبوعيًا كل يوم ثلاثاء، حيث تقلع الطائرة من مطار ألماظة بالقاهرة في الثامنة صباحًا لتصل إلى مطار أسيوط الدولي، ثم تعود من أسيوط إلى القاهرة في السابعة مساءً، مع إمكانية الحجز عبر مكتب هيئة تنمية الصعيد بمقر الغرفة التجارية بأسيوط (الدور الرابع) أو من خلال الاتصال على الرقم 01503413900 للحجز والاستعلام.