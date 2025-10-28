محافظ أسيوط: شاشات عرض بالمراكز والأحياء لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، عن تحديد مواقع شاشات العرض التي تم تجهيزها بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير في حدث عالمي يجسد فخر المصريين بحضارتهم العريقة ومكانة مصر الثقافية على مستوى العالم.



وأوضح محافظ أسيوط - في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن شاشات العرض تم توزيعها بعناية لتغطي أكبر عدد من المناطق الحيوية والميادين العامة، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إليها من جميع المراكز والقرى، مشيرًا إلى أن البث سيتضمن فقرات الحفل الرسمية ومواد تعريفية وترويجية عن المتحف ومقتنياته النادرة، وسط أجواء احتفالية تعبر عن اعتزاز المصريين بتاريخهم الممتد عبر آلاف السنين.



وأضاف المحافظ أنه سيتم كذلك تجهيز شاشات عرض داخل مراكز الشباب والأندية بجميع المراكز والقرى، إضافة إلى قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظة، لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من متابعة فعاليات الافتتاح في أجواء ثقافية وترفيهية آمنة ومنظمة كما سيتم تنفيذ ورش فنية وتثقيفية بالتنسيق بين كلية التربية النوعية والثقافة حول تاريخ مصر القديم وحضارتها العريقة، بهدف تعميق الوعي الوطني وتعريف الأجيال الجديدة بقيمة هذا الصرح الحضاري العظيم الذي يمثل أحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.



وأكد محافظ أسيوط، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر لكل مصري ورسالة متجددة للعالم بأن مصر تواصل كتابة تاريخها بثقة واقتدار، مستندة إلى حضارة لا تزال تلهم الإنسانية وتضيء دروب المستقبل.