محافظ أسيوط: استرداد 1294 فدانًا و6 آلاف متر مربع خلال حملة لإزالة التعديات

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحقيق نتائج قوية في حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، والتي أسفرت عن استرداد 1294 فدان و21 قيراط و21 سهم من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة تعديات على مساحة 6104 متر مربع من المباني.

وذلك خلال تنفيذ إزالة لعدد 64 حالة تعدي ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد حق الدولة.

إزالة جميع أشكال التعديات

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في نطاق 7 مراكز وأحياء شملت: صدفا، منفلوط، القوصية، الفتح، ساحل سليم، حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية.

وأكد أنه تم استخدام معدات المراكز والأحياء لإزالة جميع أشكال التعديات دون استثناء، تنفيذًا للقانون بكل حزم.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الإزالات تضمنت 21 حالة تعدي على أراضي هيئة التعمير "استرداد تقنين" بمركز القوصية، و15 حالة بمركز الفتح على أراضي الإصلاح الزراعي، و21 حالة أخرى بمركز ساحل سليم على أراضي تقنين إصلاح زراعي، إلى جانب حالتين بمركز صدفا تتعلقان بمتغيرات مكانية وأراضي زراعية، وحالة واحدة بمركز منفلوط على أراضي إصلاح زراعي، بالإضافة إلى حالة تعدي بمتغيرات مكانية في نطاق حي شرق، و3 حالات مماثلة بحي غرب مدينة أسيوط.

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ الحملات اليومية بمختلف المراكز والقرى ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، في إطار خطة الدولة لاسترداد الأراضي وتنفيذ القانون بكل قوة وحزم، بما يضمن حماية المال العام وردع المخالفين.

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء هشام أبو النصر المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.