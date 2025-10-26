محافظ أسيوط يتفقد مزرعة دواجن بعرب العوامر بمركز أبنوب |صور

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها مزرعة الدواجن بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، والتي تعد من المشروعات التي لم يتم استغلالها منذ فترة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتعظيم مواردها الذاتية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إلى جانب نواب رئيس مركز أبنوب وعدد من القيادات التنفيذية.

إعداد تقرير فني متكامل عن حالة المزرعة

وخلال الجولة، تفقد محافظ أسيوط منشآت المزرعة وما تضمه من عنابر لتربية أمهات الدواجن، ووحدات لتخزين وتصنيع الأعلاف، وغرف المولدات الكهربائية، والوحدة المقمورة المخصصة لإنتاج الأعلاف، موجهًا بسرعة إعداد تقرير فني متكامل عن حالة المزرعة ومتطلباتها لإعادة تشغيلها وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.

كما وجه المحافظ بإعداد دراسة شاملة تتضمن خطة التطوير واحتياجات البنية التحتية وآليات التشغيل والإدارة، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتحويل المزرعة إلى مشروع منتج ومستدام يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من اللحوم البيضاء وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ضمن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل المشروعات غير المستغلة ورفع كفاءتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وأضاف المحافظ أن تطوير مزرعة الدواجن بعرب العوامر يأتي في إطار نهج متكامل يستهدف دعم مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة وتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء، بما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، مؤكدًا أن أعمال التطوير ستتم وفق خطة تنفيذية مدروسة تضمن استدامة المشروع وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منه.