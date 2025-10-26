قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة دواجن بعرب العوامر بمركز أبنوب |صور

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الدواجن بعرب العوامر
محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الدواجن بعرب العوامر
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها مزرعة الدواجن بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، والتي تعد من المشروعات التي لم يتم استغلالها منذ فترة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتعظيم مواردها الذاتية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إلى جانب نواب رئيس مركز أبنوب وعدد من القيادات التنفيذية.

 إعداد تقرير فني متكامل عن حالة المزرعة

وخلال الجولة، تفقد محافظ أسيوط منشآت المزرعة وما تضمه من عنابر لتربية أمهات الدواجن، ووحدات لتخزين وتصنيع الأعلاف، وغرف المولدات الكهربائية، والوحدة المقمورة المخصصة لإنتاج الأعلاف، موجهًا بسرعة إعداد تقرير فني متكامل عن حالة المزرعة ومتطلباتها لإعادة تشغيلها وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.

كما وجه المحافظ بإعداد دراسة شاملة تتضمن خطة التطوير واحتياجات البنية التحتية وآليات التشغيل والإدارة، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتحويل المزرعة إلى مشروع منتج ومستدام يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من اللحوم البيضاء وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ضمن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل المشروعات غير المستغلة ورفع كفاءتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وأضاف المحافظ أن تطوير مزرعة الدواجن بعرب العوامر يأتي في إطار نهج متكامل يستهدف دعم مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة وتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء، بما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، مؤكدًا أن أعمال التطوير ستتم وفق خطة تنفيذية مدروسة تضمن استدامة المشروع وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منه.

أسيوط محافظ أسيوط مـزرعـة الـدواجــن عرب العوامر مركز أبنوب المشروعات تشغيل المشروعات الإنتاج الداجني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

ترشيحاتنا

النائبة نجلاء العسيلي

برلمانية: إطلاق رحلات مدرسية لسيناء ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس في بناء وعي الأجيال الجديدة

الفنان ياسر جلال ، عضو مجلس الشيوخ

ياسر جلال ينضم للجنة الثقافة بمجلس الشيوخ

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ

رئيس الشيوخ يعلن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد