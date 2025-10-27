محافظ أسيوط يفتتح المعرض الزراعي الشامل بالتعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فعاليات المعرض الزراعي الشامل الذي تنظمه الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية – إحدى شركات البنك الزراعي المصري – بساحة ديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين على استخدام أحدث تقنيات الزراعة والميكنة الحديثة.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع كامل، ويضم أحدث المعدات والآلات الزراعية والجرارات وأنظمة الري الحديث، إلى جانب الأسمدة والمبيدات والتقاوي عالية الجودة، في إطار خطة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

حضر الافتتاح منتصر الأبجيجي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وعدد من قيادات الشركة، إلى جانب نقيب الفلاحين بأسيوط، وكبار المزارعين، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية بالمحافظة.

توفير حلول متكاملة تسهم في تطوير المنظومة الزراعية

وخلال الافتتاح، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره للتعاون القائم بين المحافظة والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، مشيدًا بدورها في دعم المزارعين وتوفير حلول متكاملة تسهم في تطوير المنظومة الزراعية بالمحافظة.

وقال المحافظ نحرص من خلال هذه المعارض على تقديم كل سبل الدعم للمزارعين في صعيد مصر، وتوفير احتياجاتهم من المعدات الحديثة والتقنيات المتطورة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم صغار المزارعين.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن المعرض يمثل فرصة حقيقية للتعرف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الميكنة الزراعية، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من المزارعين وكبار العاملين في القطاع الزراعي بأسيوط على فعاليات المعرض، ما يعكس وعيهم بأهمية التحديث والاعتماد على الأساليب الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل.

تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه على أسعار الجرارات

من جانبه، أكد منتصر الأبجيجي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار خطة الشركة لدعم مزارعي الصعيد من خلال تقديم تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه على أسعار الجرارات وخصومات كبيرة على المعدات الزراعية، دعمًا للفلاح وتشجيعًا على استخدام الميكنة الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، تنفيذًا لتوجيهات البنك الزراعي المصري وخطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي.

وقد شهد المعرض منذ افتتاحه إقبالًا واسعًا من المزارعين وكبار الفلاحين بأسيوط، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المحافظ ودور الشركة في دعمهم وتوفير أحدث المعدات الزراعية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تطوير الزراعة وتحسين مستويات الإنتاج بالمحافظة.