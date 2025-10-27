قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر فرج باكيًا على الهواء بعد رحيل زوجته: كانت وصيتها خلي بالك من الأولاد
لبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري.. الرئيس السوري يزور السعودية غدا
وزير الإسكان يشدد على تكثيف الأعمال بالمشروعات والانتهاء منها في مواعيدها
سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة
إصابة طفل بقنبلة صوتية في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال بالضفة
هل يهبط الدولار مجددًا أمام الجنيه؟ برلمانيون يكشفون مفاتيح استقرار العملة
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حاكم إقليم دارفور بالسودان: نطالب بحماية المدنيين والإفصاح عن مصير النازحين في الفاشر
حاكم دارفور: ندعو إلى تحقيق مستقل في انتهاكات ومجازر ميليشيا الدعم السريع بالفاشر
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح المعرض الزراعي الشامل بالتعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية

محافظ أسيوط يفتتح المعرض الزراعي الشامل بالتعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية
محافظ أسيوط يفتتح المعرض الزراعي الشامل بالتعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية
إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فعاليات المعرض الزراعي الشامل الذي تنظمه الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية – إحدى شركات البنك الزراعي المصري – بساحة ديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين على استخدام أحدث تقنيات الزراعة والميكنة الحديثة.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع كامل، ويضم أحدث المعدات والآلات الزراعية والجرارات وأنظمة الري الحديث، إلى جانب الأسمدة والمبيدات والتقاوي عالية الجودة، في إطار خطة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

حضر الافتتاح منتصر الأبجيجي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وعدد من قيادات الشركة، إلى جانب نقيب الفلاحين بأسيوط، وكبار المزارعين، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية بالمحافظة.

توفير حلول متكاملة تسهم في تطوير المنظومة الزراعية

وخلال الافتتاح، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره للتعاون القائم بين المحافظة والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، مشيدًا بدورها في دعم المزارعين وتوفير حلول متكاملة تسهم في تطوير المنظومة الزراعية بالمحافظة.

وقال المحافظ نحرص من خلال هذه المعارض على تقديم كل سبل الدعم للمزارعين في صعيد مصر، وتوفير احتياجاتهم من المعدات الحديثة والتقنيات المتطورة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم صغار المزارعين.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن المعرض يمثل فرصة حقيقية للتعرف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الميكنة الزراعية، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من المزارعين وكبار العاملين في القطاع الزراعي بأسيوط على فعاليات المعرض، ما يعكس وعيهم بأهمية التحديث والاعتماد على الأساليب الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل.

تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه على أسعار الجرارات

من جانبه، أكد منتصر الأبجيجي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار خطة الشركة لدعم مزارعي الصعيد من خلال تقديم تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه على أسعار الجرارات وخصومات كبيرة على المعدات الزراعية، دعمًا للفلاح وتشجيعًا على استخدام الميكنة الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، تنفيذًا لتوجيهات البنك الزراعي المصري وخطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي.

وقد شهد المعرض منذ افتتاحه إقبالًا واسعًا من المزارعين وكبار الفلاحين بأسيوط، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المحافظ ودور الشركة في دعمهم وتوفير أحدث المعدات الزراعية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تطوير الزراعة وتحسين مستويات الإنتاج بالمحافظة.

أسيوط المعرض الزراعي الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية البنك الزراعي المصري المزارعين الميكنة الحديثة المبيدات أنظمة الري الحديث الآلات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

كيف أبر زوجتي بعد وفاتها وحكم التصدق عنها ؟.. الإفتاء تجيب

حكم مسح الرقبة في الوضوء

حكم مسح الرقبة في الوضوء.. مفتى الجمهورية يوضح

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: وجود الشهوات والرغبات ليس معيبًا إنما الانحراف بهذه الأشياء هو المعيب

بالصور

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد