محافظات

قسم طب المناطق الحارة بجامعة أسيوط ينظم ورش عمل متخصصة ..غدا

مستشفيات جامعة أسيوط
مستشفيات جامعة أسيوط
إيهاب عمر

ينظم قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب بجامعة أسيوط، غداً الإثنين، عدداً من ورش العمل المتخصصة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمره السنوي الرابع والعشرين، الذي يُعقد على مدار يومي 29 و 30 أكتوبر الجاري. 

يأتي المؤتمر وورش العمل تحت رعاية  الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الرحمن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة هدى مخلوف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان نافع، رئيس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي ورئيس المؤتمر، والدكتور شريف كامل، مدير مستشفى الراجحي، وبتنظيم من الدكتور محمد عمر، مقرر المؤتمر، و الدكتورة سحر حساني، رئيس اللجنة المنظمة. 

ويشهد اليوم ورشة عمل حول المناظير، وورشة عمل حول الأشعة التليفزيونية على الأمعاء الدقيقة، وتستكمل فعاليات ورش العمل يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر.

تأتي هذه الورش في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تطوير مهارات وكفاءة الأطباء وتزويدهم بأحدث المعارف.

وتنطلق فعاليات ورش العمل في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، بمستشفى الراجحي الجامعي.

أسيوط كلية الطب بجامعة أسيوط قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي والكبد جامعة أسيوط مؤتمر علمي مستشفى الراجحي الجامعي المناظير الأشعة التليفزيونية مستشفيات جامعة أسيوط الأطباء كلية الطب

