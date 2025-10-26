قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تنمية وعي الشباب استثمار حقيقي في مستقبل الوطن

فعاليات اللقاء بمشاركة نحو 500 طليع وطليعة من مراكز الشباب
فعاليات اللقاء بمشاركة نحو 500 طليع وطليعة من مراكز الشباب
إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التوعية والتثقيف الموجهة للأجيال الجديدة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار نشر الوعي بين الشباب والنشء وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، مشيرًا إلى أن تنمية وعي النشء وغرس القيم الوطنية في نفوسهم هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن.

جاء ذلك تزامنًا مع تنظيم مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، اللقاء الثالث من فعاليات المؤتمر الوطني للنشء – النسخة الرابعة، الذي يقام تحت شعار "بناء جيل"، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، حيث استضاف مركز التنمية الشبابية بأبنوب فعاليات اللقاء بمشاركة نحو 500 طليع وطليعة من مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب أبنوب وطلاب المدارس.

وأوضح محافظ أسيوط أن المؤتمر يتناول هذا العام عددًا من المحاور الوطنية والتنموية المهمة، أبرزها: بناء الإنسان المصري وجودة التعليم، الهوية الوطنية والمشاركة الثقافية، التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، الأمن المجتمعي ومواجهة السلوكيات السلبية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن تلك الموضوعات تأتي في إطار توجه الدولة نحو إعداد جيل واعي ومستنير قادر على المشاركة في بناء الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن المؤتمر يهدف إلى تأهيل وتدريب النشء من الفتية والفتيات في المرحلة العمرية من 12 إلى 17 عامًا، من خلال تنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية وصقل قدراتهم للمشاركة الإيجابية في الأنشطة العامة والمؤتمرات المحلية والدولية، بما يسهم في بناء وعي وثقافة إيجابية وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل وسفراء لقيم الانتماء والعمل الوطني.

جدير بالذكر أن المؤتمر يتم تنظيمه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويستهدف تعزيز التعاون بين عدد من الجهات الشريكة، من بينها وزارات التربية والتعليم، والاتصالات، والدولة للإعلام، والتخطيط، والشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، والدفاع الشعبي، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية في بناء جيل واعي قادر على قيادة المستقبل.

أسيوط التوعية والتثقيف الجمهورية الجديدة نشر الوعي ترسيخ قيم الانتماء مركز التنمية الشبابية الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد