محافظ أسيوط: تنمية وعي الشباب استثمار حقيقي في مستقبل الوطن

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التوعية والتثقيف الموجهة للأجيال الجديدة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار نشر الوعي بين الشباب والنشء وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، مشيرًا إلى أن تنمية وعي النشء وغرس القيم الوطنية في نفوسهم هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن.

جاء ذلك تزامنًا مع تنظيم مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، اللقاء الثالث من فعاليات المؤتمر الوطني للنشء – النسخة الرابعة، الذي يقام تحت شعار "بناء جيل"، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، حيث استضاف مركز التنمية الشبابية بأبنوب فعاليات اللقاء بمشاركة نحو 500 طليع وطليعة من مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب أبنوب وطلاب المدارس.

وأوضح محافظ أسيوط أن المؤتمر يتناول هذا العام عددًا من المحاور الوطنية والتنموية المهمة، أبرزها: بناء الإنسان المصري وجودة التعليم، الهوية الوطنية والمشاركة الثقافية، التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، الأمن المجتمعي ومواجهة السلوكيات السلبية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن تلك الموضوعات تأتي في إطار توجه الدولة نحو إعداد جيل واعي ومستنير قادر على المشاركة في بناء الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن المؤتمر يهدف إلى تأهيل وتدريب النشء من الفتية والفتيات في المرحلة العمرية من 12 إلى 17 عامًا، من خلال تنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية وصقل قدراتهم للمشاركة الإيجابية في الأنشطة العامة والمؤتمرات المحلية والدولية، بما يسهم في بناء وعي وثقافة إيجابية وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل وسفراء لقيم الانتماء والعمل الوطني.

جدير بالذكر أن المؤتمر يتم تنظيمه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويستهدف تعزيز التعاون بين عدد من الجهات الشريكة، من بينها وزارات التربية والتعليم، والاتصالات، والدولة للإعلام، والتخطيط، والشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، والدفاع الشعبي، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية في بناء جيل واعي قادر على قيادة المستقبل.