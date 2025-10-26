انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن بدء الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، اعتبارًا من 25 أكتوبر 2025، في جميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة الاستباقية لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية التي تهدد صحة الحيوانات ومصدر رزق المربين.

أحد ركائز الأمن الغذائي القومي

وأكد محافظ أسيوط أن الحملة تنفذها مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمال سيد مدير المديرية وتأتي في توقيت مهم يعكس حرص الدولة على دعم المربين والمزارعين، والحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي القومي، مشيرًا إلى أنه تم توفير اللقاحات المعتمدة والآمنة لضمان تحقيق حماية فعالة للماشية وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري استعدت جيدًا لإطلاق الحملة من خلال تجهيز الفرق البيطرية وتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة، مشيرًا إلى أن لجان الإرشاد البيطري بدأت أعمالها التوعوية قبل انطلاق الحملة وستواصل جهودها ميدانيًا بالتوازي مع فرق التحصين المنتشرة في القرى والعزب لتقديم الإرشادات الصحية للمربين وتعريفهم بطرق الوقاية وأهمية التحصين المنتظم للحيوانات.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن الحملة تمثل تحركًا استراتيجيًا نحو تعزيز الأمن الحيوي بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التعاون الكامل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أعلى معدلات التغطية في جميع المراكز والقرى.

وقال محافظ أسيوط أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري، لضمان المتابعة المستمرة للموقف الوبائي وتحقيق السيطرة الكاملة على الأمراض الحيوانية التي تهدد الإنتاج القومي.