قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: العصر الرقمي وما شهده من انفتاح ساهم بانتشار الأفكار الإلحادية
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"ريشة الدمج.. نرسم معًا لنثبت أن الإبداع لغة الجميع" أنشطة فنية ضمن مبادرة تمكين بجامعة أسيوط

أنشطة فنية ضمن مبادرة تمكين بجامعة أسيوط
أنشطة فنية ضمن مبادرة تمكين بجامعة أسيوط
إيهاب عمر

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الأحد فعاليات اليوم الثاني لمبادرة «تمكين» بتنظيم نشاط فني بعنوان "ريشة الدمج.. نرسم معًا لنثبت أن الإبداع لغة الجميع"، بنادي الأنشطة بمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة. تأتي هذه الفعاليات في إطار المبادرة الرئاسية"تمكين" لتعزيز حقوق ذوي الهمم ودعم اندماجهم الكامل داخل المجتمع الجامعي، وتُقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في الفترة من 25 حتى 30 أكتوبر الجاري. 

تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور جمال الصاوي، المدير الإداري للمركز، والدكتور محمد ياسين، منسق الأنشطة بالمركز. 

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن جامعة أسيوط تضع دمج ذوي الهمم على رأس أولوياتها، من خلال خلق بيئة تعليمية شاملة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم ليصبحوا فاعلين ومبدعين داخل المجتمع الجامعي.

 مبادرة "تمكين" ليست مجرد نشاط مؤقت

 وأكد رئيس الجامعة أن مبادرة "تمكين" ليست مجرد نشاط مؤقت، بل جزء من خطة مستمرة للجامعة لتطوير برامج وأنشطة تمكينية تتيح لكل طالب ذي إعاقة التعبير عن نفسه، وتحويل قدراته ومواهبه إلى فرص حقيقية للإبداع والتميز، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. 

حقوق الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي

وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر أن المبادرة تهدف إلى التوعية بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي، وتيسير كافة سبل الإتاحة والدمج، والتعريف بخدمات مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، وتنمية الوعي بثقافة الشمول والمساواة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. وتم اليوم تنفيذ النشاط الفني "ريشة الدمج.. نرسم معًا لنثبت أن الإبداع لغة الجميع" بمشاركة 78 طالبًا وطالبة، منهم 43 من الطلاب ذوي الإعاقة و35 من زملائهم الأسوياء، حيث تعاونوا معًا في رسم لوحات مشتركة، إلى جانب إنتاج عدد من اللوحات الفردية التي عبّرت عن الأمل والتعاون والمساواة، وتضمنت مناظر طبيعية وتصاميم ابتكارية، باستخدام الطباعة على الخشب والورق بألوان الجواش، والاستنسل، والحفر على الألومنيوم، وأشغال فنية بورق الكانسون الملون. 

وجاء النشاط بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، تحت إشراف الدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة، حيث شارك في تدريب الطلاب على تنفيذ الأعمال الفنية شيري وجدي، مسؤول نشاط الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى جانب أخصائيي النشاط بالإدارة والعاملين بالمركز. كما شهد اليوم انعقاد ندوة توعوية بعنوان "التعامل الواعي مع زملائنا من ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية"، أدارها الدكتور سعيد مصطفى محمد، الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، وتناولت الندوة فهم الإعاقة والتنوع الإنساني، وأسس التعامل الإنساني السليم، ومهارات التواصل مع أنواع الإعاقات المختلفة، وأهمية الدمج الجامعي والمسؤولية المجتمعية. وأعرب الحضور خلال الندوة عن فخرهم بالانتماء لجامعة أسيوط، التي تتميز على مستوى الجامعات المصرية بتقديم بيئة تعليمية شاملة وداعمة لجميع الطلاب، وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في الأنشطة الأكاديمية والثقافية والطلابية، مع توفير كافة الإمكانيات والخامات اللازمة لتنمية مهاراتهم ومواهبهم، بما يعزز التفاعل المستمر والإبداع على مدار العام. 

كما أشارت الندوة إلى المواهب الفنية المتميزة للطلاب ذوي الإعاقة، والتي تؤهلهم لإطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة لتسويق منتجاتهم الفنية، ذات القيمة الاقتصادية، بعد تلقي التدريب والتعليم المناسب من الجامعة والمركز، بما يسهم في دمجهم اجتماعيًا وتمكينهم اقتصاديًا.

أسيوط جامعة أسيوط تمكين نشاط فني مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة المبادرة الرئاسية وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يُشارك مع معلمي الغربية في حملة تزيين الأسوار.. ويوجّه بتعميم المبادرة بالإدارات التعليمية

مكتبة مصر العامة

في سابقة هي الأولى من نوعها .. بروتوكول تعاون بين مكتبات مصر العامة ووكالة الفضاء المصرية

أنشطة فنية ضمن مبادرة تمكين بجامعة أسيوط

"ريشة الدمج.. نرسم معًا لنثبت أن الإبداع لغة الجميع" أنشطة فنية ضمن مبادرة تمكين بجامعة أسيوط

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد