"ريشة الدمج.. نرسم معًا لنثبت أن الإبداع لغة الجميع" أنشطة فنية ضمن مبادرة تمكين بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الأحد فعاليات اليوم الثاني لمبادرة «تمكين» بتنظيم نشاط فني بعنوان "ريشة الدمج.. نرسم معًا لنثبت أن الإبداع لغة الجميع"، بنادي الأنشطة بمركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة. تأتي هذه الفعاليات في إطار المبادرة الرئاسية"تمكين" لتعزيز حقوق ذوي الهمم ودعم اندماجهم الكامل داخل المجتمع الجامعي، وتُقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في الفترة من 25 حتى 30 أكتوبر الجاري.

تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور جمال الصاوي، المدير الإداري للمركز، والدكتور محمد ياسين، منسق الأنشطة بالمركز.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن جامعة أسيوط تضع دمج ذوي الهمم على رأس أولوياتها، من خلال خلق بيئة تعليمية شاملة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم ليصبحوا فاعلين ومبدعين داخل المجتمع الجامعي.

مبادرة "تمكين" ليست مجرد نشاط مؤقت

وأكد رئيس الجامعة أن مبادرة "تمكين" ليست مجرد نشاط مؤقت، بل جزء من خطة مستمرة للجامعة لتطوير برامج وأنشطة تمكينية تتيح لكل طالب ذي إعاقة التعبير عن نفسه، وتحويل قدراته ومواهبه إلى فرص حقيقية للإبداع والتميز، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

حقوق الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي

وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر أن المبادرة تهدف إلى التوعية بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي، وتيسير كافة سبل الإتاحة والدمج، والتعريف بخدمات مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، وتنمية الوعي بثقافة الشمول والمساواة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. وتم اليوم تنفيذ النشاط الفني "ريشة الدمج.. نرسم معًا لنثبت أن الإبداع لغة الجميع" بمشاركة 78 طالبًا وطالبة، منهم 43 من الطلاب ذوي الإعاقة و35 من زملائهم الأسوياء، حيث تعاونوا معًا في رسم لوحات مشتركة، إلى جانب إنتاج عدد من اللوحات الفردية التي عبّرت عن الأمل والتعاون والمساواة، وتضمنت مناظر طبيعية وتصاميم ابتكارية، باستخدام الطباعة على الخشب والورق بألوان الجواش، والاستنسل، والحفر على الألومنيوم، وأشغال فنية بورق الكانسون الملون.

وجاء النشاط بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، تحت إشراف الدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة، حيث شارك في تدريب الطلاب على تنفيذ الأعمال الفنية شيري وجدي، مسؤول نشاط الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى جانب أخصائيي النشاط بالإدارة والعاملين بالمركز. كما شهد اليوم انعقاد ندوة توعوية بعنوان "التعامل الواعي مع زملائنا من ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية"، أدارها الدكتور سعيد مصطفى محمد، الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، وتناولت الندوة فهم الإعاقة والتنوع الإنساني، وأسس التعامل الإنساني السليم، ومهارات التواصل مع أنواع الإعاقات المختلفة، وأهمية الدمج الجامعي والمسؤولية المجتمعية. وأعرب الحضور خلال الندوة عن فخرهم بالانتماء لجامعة أسيوط، التي تتميز على مستوى الجامعات المصرية بتقديم بيئة تعليمية شاملة وداعمة لجميع الطلاب، وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في الأنشطة الأكاديمية والثقافية والطلابية، مع توفير كافة الإمكانيات والخامات اللازمة لتنمية مهاراتهم ومواهبهم، بما يعزز التفاعل المستمر والإبداع على مدار العام.

كما أشارت الندوة إلى المواهب الفنية المتميزة للطلاب ذوي الإعاقة، والتي تؤهلهم لإطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة لتسويق منتجاتهم الفنية، ذات القيمة الاقتصادية، بعد تلقي التدريب والتعليم المناسب من الجامعة والمركز، بما يسهم في دمجهم اجتماعيًا وتمكينهم اقتصاديًا.