مفتي الجمهورية: العصر الرقمي وما شهده من انفتاح ساهم بانتشار الأفكار الإلحادية
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
محافظات

بالاسماء.. إعلان نتيجة الفائزين في مسابقة السيرة النبوية والإنشاد الديني بأسيوط

إيهاب عمر

أعلن الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي،أسماء الفائزين في مسابقة السيرة النبوية والإنشاد الديني التي نظمها فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط بالتعاون مع محافظة أسيوط، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

رسالة الأزهر الشريف في ترسيخ قيم الهدي النبوي

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن هذه المسابقة تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف في ترسيخ قيم الهدي النبوي، ونشر ثقافة التسامح، وإعلاء قيم العلم والعمل والانتماء للوطن، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي أظهره المشاركون في المسابقة.

 مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة

وأشار إلى أن المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من فرع جامعة الأزهر بأسيوط و جامعة أسيوط و المعاهد الأزهرية ومديرية  التعليم بالمحافظة، وبلغت قيمة جوائزها 74 ألف جنيه، بإشراف الدكتور الحسيني حماد منسقا عاما للمسابقة.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي إن الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني هم ، الحسين أيمن حسين منطقة أسيوط الأزهرية، المركز الأول، و عبد الحكيم علي سليم منطقة أسيوط الأزهرية، المركز الثاني، و ياسر عثمان سيد  جامعة أسيوط ،المركز الثالث، و  رضا أحمد محمد  جامعة الأزهر بأسيوط، المركز الرابع، و أسامة عبد المعطي محمد  مديرية الأوقاف، المركز الخامس، و مصطفى بحر محمد جامعة الأزهر بأسيوط، المركز السادس، و سلمى أشرف يوسف جامعة أسيوط، المركز السابع، و أنس مصطفى ربيع منطقة أسيوط الأزهرية،  المركز الثامن، و مودة محمد أحمد، المركز الثامن مكرر،  مديرية التربية والتعليم.

فيما فاز في مسابقة السيرة النبوية، المستوى الأول، إبراهيم ياسين هاشم  كلية الطب البشري، جامعة الأزهر بأسيوط،  المركز الأول، و حسام علي عبد الهادي كلية أصول الدين، المركز الثاني، و أسماء عابدين عبد الحميد كلية التمريض جامعة الأزهر بأسيوط، المركز الثالث،و محمود عاطف صوفي كلية الطب البشري جامعة الأزهر ، المركز الرابع،

اما المستوى الثاني،  دعاء محمد محمد أحمد كلية التربية بنات، جامعة الأزهر بأسيوط،  المركز الأول، و رضوى أحمد قاعود محمد مديرية الأوقاف بأسيوط،  المركز الثاني ، و مريم كمال أبو الفتوح  كلية التربية بنات، جامعة الأزهر بأسيوط،  المركز الثالث، و سمر حامد عبد النظير كلية البنات الإسلامية جامعة الأزهر،  المركز الرابع ، و آية محمد حسن ونور الهدى كمال محمد  كلية التربية بنات، جامعة الأزهر بأسيوط،  المركز الخامس مناصفة

وفي المستوى الثالث فاز كلا من أنس محمد محمود  منطقة أسيوط الأزهرية، المركز الأول،و عمر عبد العليم محمود منطقة أسيوط الأزهرية، المركز الثاني، و حسناء عبد الرحيم أحمد مديرية التربية والتعليم، المركز الثالث، و عبد الرحمن عمرو نعمان  منطقة أسيوط الأزهرية ، المركز الرابع،و ندى أيمن محمود منطقة أسيوط الأزهرية، المركز الخامس، و هاجر حامد عبد العال  مديرية التربية والتعليم ، المركز السادس.

وهنأ نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي الفائزين مؤكدا أن جامعة الأزهر ستظل منبراً للعلم والدين والفكر المستنير، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر مع محافظة أسيوط يعكس حرص الجانبين على رعاية الموهوبين ودعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تنمي روح الانتماء والاعتزاز بالقيم النبوية.

كما وجه الشكر للجنة التحكيم والمنسق العام للمسابقة، والداعمين من الجهات المشاركة، متمنياً دوام التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في مسيرتهم العلمية والإبداعية.

