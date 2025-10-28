اندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة أسيوط

اندلع مساء اليوم الثلاثاء حريق في شقة سكنية بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

نشوب حريق في شقة سكنية

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثامن بعقار رقم " 5 " بابراج التوحيد وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى العقارات المجاورة .

أسفر الحريق عن احتراق غرفة نوم بالشقة دون وقوع خسائر بشرية. تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.