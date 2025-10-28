قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 538 محضرًا تموينيًا خلال أسبوع

إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 538 محضرًا تموينيًا خلال أسبوع واحد، شملت مخالفات متنوعة بالمخابز البلدية والأسواق على مستوى مراكز وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

 التزام أصحاب المنشآت التموينية بالقوانين

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التموينية تم تنفيذها بإشراف خالد محمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية، حيث استهدفت المخابز البلدية والسياحية، والمحال التجارية، ومستودعات البوتاجاز، وبدالي التموين، ومنافذ جمعيتي، وجرى خلال هذه الحملات متابعة مدى التزام أصحاب المنشآت التموينية بالقوانين والقرارات المنظمة، لضمان توفير السلع بالأسعار المناسبة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين كما تم القيام بجولة ميدانية لتفقد مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على معدلات الإنتاج اليومية، والتأكد من الالتزام بمعايير الأمان والجودة.

وخلال الحملات التي استمرت على مدار الأسبوع، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط كميات كبيرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على 608 كجم من اللحوم والفراخ والكبدة ومصنعات اللحوم، بالإضافة إلى طن من اللبن الفاسد، و175 كجم كنافة و23 كجم مشبك غير صالحة للاستهلاك، فضلًا عن كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 500 كجم سكر و500 كجم أرز ناقص الوزن، إلى جانب 408 عبوة عصير مجهولة المصدر، ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وفي مجال المواد البترولية، تمكنت الحملات من ضبط 23 طن سولار وبنزين تم تجميعها والتصرف فيها دون وجه حق، بالإضافة إلى تاجر تمويني ضبط بحوزته 200 كجم سكر و144 زجاجة زيت بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء، إلى جانب خمسة جالونات بلاستيكية بدون بيانات.

كما أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر بالمحال ومستودعات البوتاجاز، تضمنت مخالفات متنوعة مثل عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي، وغلق المستودعات دون إذن، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، وعدم دمغ الموازين، إضافة إلى محاضر مزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار بالمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، وفيما يتعلق بالمخابز البلدية،

كما تم تحرير 314 محضرًا تضمنت مخالفات نقص وزن وسوء مواصفات وعدم نظافة المخبز وعدم وجود لوحة بيانات، وغلق بالأقفال الحديدية، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بونات الصرف للمواطنين، وتم إحالة جميع المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة مستمرة في حملاتها اليومية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز والمستودعات التموينية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطن أو تضر بصحته، وأن جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية تعمل بتنسيق كامل لضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

واختتم المحافظ بتأكيده على تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام (114) و(088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بشكل فوري لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق رضا المواطنين.

