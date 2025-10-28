إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ربع نقل وتروسكلين بأسيوط

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وعدد 2 مركبة تروسيكل على الطريق الزراعي أسيوط / ديروط بمركز منفلوط.

بلاغ من مستشفى منفلوط المركزي بوصول 3 مصابين

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من مستشفى منفلوط المركزي بوصول 3 مصابين نتيجة حادث تصادم بين سيارة ربع نقل رقم "٤٧٩٨ ى ج د" وعدد 2 مركبة تروسيكل على الطريق الزراعي.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة كل من "ريان ث. ر" 47 عامًا بكدمات متفرقة بالجسم، ‏و"محمد.ع.س" 16 عامًا اشتباه كسر بالساق الأيمن، و"‏رجب.ع" 29 عامًا اشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.