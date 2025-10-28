إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ربع نقل وتروسكلين بأسيوط

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وعدد 2 مركبة تروسيكل على الطريق الزراعي أسيوط / ديروط بمركز منفلوط.
بلاغ من مستشفى منفلوط المركزي بوصول 3 مصابين
تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من مستشفى منفلوط المركزي بوصول 3 مصابين نتيجة حادث تصادم بين سيارة ربع نقل رقم "٤٧٩٨ ى ج د" وعدد 2 مركبة تروسيكل على الطريق الزراعي.
وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة كل من "ريان ث. ر" 47 عامًا بكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد.ع.س" 16 عامًا اشتباه كسر بالساق الأيمن، و"رجب.ع" 29 عامًا اشتباه ما بعد الارتجاج.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.