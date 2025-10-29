قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
سفير مصر باليونان: بث مباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير من داخل متحف الأكروبوليس بأثينا
24 ضحية من الأطفال في غزة بضربات إسرائيلية منذ الأمس
رامي ربيعه يشارك جمهوره صورا برفقة عائلته
مسؤول بالاحتلال: الممر الإنساني من إسرائيل للسويداء غير وارد
توتر غير مسبوق بين ترامب ونتنياهو.. هل بدأ تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل؟
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

45 سدًا و11جسر حماية.. محافظ أسيوط: خط الدفاع جاهز لمواجهة مخاطر السيول

تطهير مخرات السيول بأسيوط
تطهير مخرات السيول بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية كاملة لاستقبال موسم الشتاء 2025 – 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية وخطط شاملة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت العامة والخاصة.

 صيانة وتطهير دورية استعدادًا لموسم الشتاء

وأوضح المحافظ أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري برئاسة المهندس حاتم عبدالصبور، انتهت من مراجعة جميع منشآت الحماية المنتشرة بمختلف المراكز والقرى على جانبي النيل، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت تخضع لأعمال صيانة وتطهير دورية استعدادًا لموسم الشتاء.

خريطة مخرات السيول بمختلف مركز المحافظة

وقال اللواء دكتور هشام أبوالنصر إن منطقة شرق النيل تضم 34 سدًا للإعاقة و10 جسور حماية وبحيرة تخزين واحدة وجسر توجيه، إلى جانب 20 مخر سيل طبيعي تعمل على تنظيم تدفق مياه الأمطار الغزيرة أو السيول والحد من آثارها قبل وصولها إلى المناطق السكنية والزراعية، أما منطقة غرب النيل، فتضم 11 سدًا للإعاقة وجسر حماية واحدًا و5 مخرات سيول طبيعية، بالإضافة إلى مخرين صناعيين تم إنشاؤهما لتأمين التجمعات السكنية الواقعة على أطراف الجبال ومخرات الوديان.

وأضاف المحافظ أن إجمالي منشآت الحماية على مستوى المحافظة يبلغ 45 سدًا للإعاقة و11 جسر حماية وبحيرة تخزين واحدة و25 مخر سيل طبيعي و2 مخر صناعي وجسر توجيه واحد، مؤكدًا أنها تمثل خط دفاع في مواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة أو السيول، وتحمي آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية والمنازل والطرق الحيوية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية للمرور الدوري على مخرات السيول وأعمال الحماية ومراجعة جاهزية شبكات الصرف ومعدات الإنقاذ السريع، مع رفع كفاءة المعدات وتمركزها بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه، بجانب التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة التنبؤات الجوية والتعامل الفوري مع أي تحذيرات، كما تم رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة والوحدات المحلية على مدار 24 ساعة.

كما أوضح المحافظ أنه تم تنظيم ندوات توعية للمواطنين المقيمين بالقرب من مخرات السيول، ومراجعة أعمدة الكهرباء مع التأكيد على فصل التيار الكهربائي أثناء سقوط الأمطار الغزيرة حفاظًا على سلامة المواطنين.

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الحماية من أخطار السيول وتطوير البنية التحتية بالمحافظات الجبلية، مشددًا على أن محافظة أسيوط لن تدخر جهدًا في تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لأبنائها في جميع المراكز والقرى.

أسيوط استقبال موسم الشتاء موسم الشتاء مياه الأمطار المناطق السكنية مخرات سيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

ترشيحاتنا

الدعاء

آية واحدة تدل على أن الدعاء يغير القدر.. وكيل بالأوقاف يكشف عنها

علي جمعة

علي جمعة: التصوف بريء من البدع.. والإسلام لا يُحاكم بأفعال المسلمين

افتتاح مؤتمر التميز والابتكار

رئيس جامعة الأزهر: زكاة العلم إنفاقه ونشره بين الناس وتعليم العلم يزيده ولا ينقصه

بالصور

رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق

انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

طريقة عمل وجبات دايت لذيذة

طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد