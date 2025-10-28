محافظ أسيوط: استرداد 1187 مترًا مربعًا وإزالة 41 حالة تعد في 8 مراكز

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في استرداد 1187 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، إلى جانب 6 أفدنة و10 قراريط و16 سهمًا من الأراضي الزراعية.

وذلك خلال تنفيذ 41 حالة إزالة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد حق الدولة.

الحملات نفذت في نطاق 8 مراكز وأحياء

وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت في نطاق 8 مراكز وأحياء شملت: منفلوط، صدفا، ساحل سليم، أسيوط، القوصية، الفتح، حي غرب، وحي شرق مدينة أسيوط، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم استخدام معدات المراكز والأحياء لإزالة جميع أشكال التعديات دون استثناء، تنفيذًا للقانون بكل حزم وجدية.

وأضاف محافظ أسيوط أن الإزالات شملت 8 حالات تعدي على أراضي تقنين وإصلاح زراعي بمركز ساحل سليم و9 حالات على أراضي إصلاح زراعي وهيئة الطرق بمركز أسيوط و14 حالة تعدي على أراضٍ زراعية بمركز الفتح وحالتي تعدي بمركز صدفا، و3 حالات بمركز منفلوط، ومثلها بحي غرب لتعديات على مواقع فورية (متغيرات مكانية) وحالتين إضافيتين بكل من مركز القوصية وحي شرق على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار تنفيذ الحملات اليومية المكثفة بمختلف المراكز والقرى ضمن المرحلة الحالية من الموجة الـ27، تنفيذًا لخطة الدولة في استرداد الأراضي وتطبيق القانون بكل قوة، حفاظًا على المال العام وردع المخالفين.

وفي ختام تصريحاته، دعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.