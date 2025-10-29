رانيا منصور تتألق بإطلالة أنيقة باللون الوردي الفاتح

خَطفت الفنانة رانيا منصور الأنظار بإطلالة غاية في الأناقة والرقي، حيث ظهرت بفستان وردي فاتح بتصميم ملكي حمل تفاصيل أنثوية لافتة، حيث جاء الفستان بقصة ضيقة تبرز قوامها الرشيق، ومزيّن بتطريزات ناعمة أضفت عليه لمسة فخامة.

وتميّز الفستان بذيل طويل منسدل من الخلف مع فيونكة ضخمة أضافت لمسة من النعومة إلى الإطلالة، كما ارتدت رانيا قفازات شفافة مطرزة بنفس درجة اللون لتكتمل أناقة الإطلالة بتناغم لافت.

واعتمدت رانيا منصور تسريحة شعر مرفوعة مع خصلات أمامية منسدلة، ومكياج هادئ ارتكز على الألوان الوردية الناعمة التي عززت من جمال ملامحها الطبيعية.

وإليكم صور رانيا منصور