طباعة عملة جديدة.. موعد طرح الـ 20 جنيها البلاستيكية وحقيقة فئة الـ 500

تشهد مصر تطورا كبيرًا في النظام النقدي والمصرفي، وذلك بفضل التحديثاث التي أجريت في الآونة الأخيرة على العملة، حيث ربطت العملة البلاستيكية الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم بالعصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد، وفي هذا الإطار، تستعد الدولة لطرح عملة جديدة تطبيقا لسياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، ضمن برامج التنمية المستدامة التى تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

طباعة الـ20 جنيها الجديدة

وبدأ البنك المركزي المصري عملية طباعة العملة البلاستيكية من فئة الـ 20 جنيها، ومن المقرر طرحها في السوق مع حلول عيد الأضحى، واستقر البنك المركزي، على تصميم الـ20 جنيها الجديدة، ومن ثم بدأ في عملية طباعة العملة من أجل طرحها بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل اختيار تصميم الـ20 جنيها الجديدة سيتم الإعلان عنها وعن موعد طرحها في وقت لاحق من قبل محافظ البنك المركزي.

وفي العام الماضي، طبع البنك المركزي المصري نحو 2 مليار جنيه من العملة الجديدة فئة الـ10 جنيهات، وطرحها في السوق مع حلول عيد الأضحى، كما أجرى تعديلات على ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية حتى تتمكن من قبول السحب والإيداع للعملة البلاستيكية الجديدة.

ويتم إنتاج العملة البلاستيكية الجديدة باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، ووجودها لا يلغي أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة و استمرار العمل بها وتداولها.

أهمية طباعة العملات البلاستيكية الجديدة

وتأتي العملة البلاستيكية الجديدة في إطار حرص البنك المركزي المصري على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين و طباعة العملة المتداولة، وإطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

من جانبه قال تحدث الدكتور محي عبدالسلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي عن أهمية العملة البلاستيكية التي تطرحها الدولة قائلا إنها تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، و أقل في درجة تأثرها بالأتربة.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن النقود البلاستيكية صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها و تزويرها، وفقا للبيان.

وتابع: أن الدولة يمكنها إنعاش الاقتصاد المصري من خلال سحب العملات الورقية واستبدالها بالعملات البلاستيكية، وذلك بهدف الحصول على الإقتصاد الخفي و الغير رسمي، بعد اتجاه الأفراد إلى تبديل العملة الورقية و استبدالها بالعملات البلاستيكية.

حقيقة طرح عملة فئة 500 جنيه

وفي تصريحات سابقة للمهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار مطبعة النقد بالبنك المركزي، إنه كان من المفترض أن يتم إصدار عملة الـ20 جنيهًا المصنوعة من البلاستيك بنهاية 2022 أو أول 2023 على أقصى تقدير، و ذلك بعد الانتهاء من التصميمات و الموافقات النهائية، مؤكدا أن البنك المركزي يستعين بأفضل المكاتب العالمية لتصميم الـ 20 جنيها.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حديث حول إصدار البنك المركزي لنقود جديدة فئة الـ 500 جنيه البلاستيكية المصنوعة من البلاستيك، وذلك على ما تردد حول إصدار نقود فئة 20 جنيها من البلاستيك منذ عدة أسابيع تقريبًا، و اتضح إنها ما هي إلا إشاعة.