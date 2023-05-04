الذهب يرتفع مع تلميح الفيدرالي الأمريكي إلى وقف رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من مستويات عالية على نحو قياسي اليوم، الخميس، بعدما رفع الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة.

وبحلول الساعة 00:35 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2055.54 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 2063.20 دولار للأونصة.

وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأونصة مقتربة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولار للأوقية بلغها في 2020.

ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق.

ولم يقل المركزي إنه "يتوقع" أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة "ربما يكون ملائما".

وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.72 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1056.29 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1433.75 دولار للأونصة.