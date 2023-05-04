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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إثر ماس كهربائي

اندلاع حريق هائل بنادي بلدية المحلة.. والدفع بـ 3 سيارات إطفاء| شاهد

حريق نادي بلدية المحلة
حريق نادي بلدية المحلة

شهد نادي بلدية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية صباح اليوم اندلاع حريق هائل بعدد من المناطق المخصصة للجلوس أعضاء الجمعية العمومية بالطابق الثاني إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق وتمت السيطرة علي الموقف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من المقدم خالد عامر  مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل داخل نادي بلدية المحلة بنطاق دائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الحادث مدعومة بقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد نيران الحريق وتمت السيطرة على الموقف .

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وافادت التحريات الأمنية أن المعاينة الأولية كشفت أن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي مفاجئ تسبب في اشتعال النيران.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.

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أعضاء الجمعية العمومية إخماد نيران الحريق اشتعال النيران إخماد نيران أحداث الواقعة اثر ماس كهربائي الجمعيه العموميه المحلة الكبرى بلدية المحلة

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