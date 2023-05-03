الغربية توقع بروتوكول مع صناع الخير لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية

وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الأربعاء 3 مايو 2023، بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير برئاسة الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمنا المؤسسة وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك انطلاقاً من حرص المحافظة والمؤسسة على تنفيذ التعاون المشترك في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية لأبناء المحافظة.



وأشاد محافظ الغربية، بالدور الهام الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها مؤسسة صناع الخير في تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية من أجل رفع العبء عن كاهل المواطن وتقديم أفضل الخدمات وخاصة لأهالينا في القرى الأكثر احتياجاً.

وأكد رحمي ، على حرص المحافظة لتنفيذ بنود البروتوكول وخاصة مركز "استدامة" والذي يعد أول مركز متكامل لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا يتم تنفيذه على أرض المحافظة، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري والذي سيوفر 400 فرصة عمل مباشرة سنويا لـ400 سيدة معيلة من أهالي قرية حنون والقرى المجاورة وتوفير 1000 فرصة عمل غير مباشرة لـ 1000 راغب في العمل من أهالي المنطقة بما يتناسب مع احتياجاتها واحتياجات أسرتها.



من جانبه، وجه مصطفى زمزم الشكر لمحافظ الغربية ، على حرصه الدائم للتعاون مع المؤسسة في تنفيذ مشرعاتها على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار استراتيجية عمل صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الهادفة إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل مضاعفة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد زمزم، على أن مركز استدامة بقرية حنون يأتي ضمن خطة المؤسسة لإحياء الحرف التراثية ودمجها مع الحرف غير التقليدية وتحويلها لصناعات إبداعية قابلة للتوسع إلى جانب تشغيل أكبر عدد من المواطنين وبشكل مستدام يحافظ على البيئة.

وشمل البروتوكول التعاون في تنفيذ المشاريع التنموية (ورش إنتاجية، ماكينات الخياطة، تسليم رؤوس ماشية، مشروعات البقالة) إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع تنموي مجمع بقرية حنون ـ مركز زفتي، فضلاً عن التعاون في تنفيذ المشاريع الخدمية للمجتمع (زواج اليتيمات، الأجهزة التعويضية، إعادة تأهيل وإعمار المنازل، سداد ديون الغارمين والغارمات، تركيب وصلات المياه).وكذلك تقديم الأجهزة الطبية للمستشفيات التابعة للمحافظة.

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