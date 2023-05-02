وكيل تعليم الغربية يكرم مديري المرحلة الإبتدائية الفائزين في مسابقة أفضل مدرسة

كرم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم إسماعيل المرسي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، و مديري المراحل الابتدائية بالإدارات التعليمية العشر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن ذلك ياتي تقديراً لجهودهم في تفعيل مسابقة "أفضل مدارس جذب للمرحلة الابتدائية" لتحفيز المدارس على جذب التلاميذ للمدارس بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا، والتي كانت من نتائجها، عودة التلاميذ للمدارس في المرحلة الابتدائية.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكريم العاملين الذين يقدمون خدمات جليلة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

كما كانت النسبة صفر في بعض مدارس المدينة وأصبحت ٨٠%، بينما وصلت في الريف ٩٨%، وذلك بعد ممارسة الأنشطة الصفية واللاصفية بالمدارس أدى إلى جذب عدد كبير من التلاميذ.

كما أدى تفعيل قاعات المشاهدة، العمل على سد العجز بنسبة كبيرة فى بعض المواد بالمدارس من خلال تفعيل قناة مدرستنا 1 ، 2 ، وتم تنفيذ خطة محددة لضعاف القراءة والكتابة للصفوف العليا، وتنفيذ خطة للمتسربين من خلال حصر الاعداد وجذبهم مرة أخرى للمدرسة.

وعلى ضوء المسابقة، تم تكريم مديري المدارس الابتدائية الفائزة في مسابقة " مدرستي أجمل"، والتي كانت لها الأفضلية في أعلى نسبة حضور وجذب للطلاب وممارسة الأنشطة ورفع المستوى التعليمي للتلاميذ بها.

وقد قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير لجميع مديري المدارس الابتدائية الفائزة والمراحل بالإدارات والمديرية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح والتقدم، لخدمة أبنائنا الطلاب والعملية التعليمية.

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