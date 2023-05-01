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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد شونة دفرة ويتابع توريد القمح بالصوامع

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ  الغربية، مساء اليوم، شونة دفرة لتخزين القمح، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة توريد محصول القمح من المزارعين، حيث تفقد المحافظ دخول السيارات وتفريغ حمولاتها، وتخزين القمح طبقا للقواعد والإجراءات المتبعة والموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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وتابع المحافظ من خلال السجلات استلام 1637 طنا من الاقماح  داخل الشونة منذ بدء التوريد، موجهاً مدير الشونة وكافة العاملين بتيسير كافة الإجراءات على المزارعين أثناء عملية التوريد.

وقال رحمي إن مواقع التخزين بالمحافظة وعددها 22 موقع تخزين منتشرة في كافة مراكز ومدن المحافظة، استقبلت اليوم 5777,323 طن ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 23 ألفا 946 طنا واردة من مختلف المراكز والمدن حيث تم توريد 8911,461 طن من البنك الزراعي، 10112,922 طن من شركة المطاحن و4921,884 طن من الشركة المصرية القابضة.

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وتناشد المحافظة جموع المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

يذكر أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى ٢١ أغسطس، بلغت على النحو التالي (1500 جنيه للأردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيها للأردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراطا و 1450 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

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