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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد اجتماع مجلس جامعة طنطا..صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماع مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة وذلك في إطار حرصه على حضور اجتماعات المجلس وعرض ومناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في خدمة المجتمع.

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وفي مستهل كلمته رحب المحافظ بأعضاء المجلس من عمداء الكليات وهنئهم بالعيد، مشيراً خلال كلمته لثلاث موضوعات وعلى رأسها تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء واستبدال كشافات الصوديوم لكشافات ليد موفرة بكافة الأماكن والمنشآت التابعة لجامعة طنطا، كما بحث المحافظ مع المجلس آليات الاستعانة بخبراء من كلية الزراعة للاستفادة من خبراتهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة واختيار المكان المناسب وطريقة الري الملائمة للأشجار على حسب نوعها وذلك لضمان حماية الأشجار المنزرعة ورعايتها بالطريقة الأمثل، واختتم رحمي كلمته بالتحدث عن المشروع القومي لتنمية الأسرة ودور الجامعة المجتمعي والتوعوي في تنفيذ المشروع بالغربية.

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وخلال كلمته رحب زكي بالمحافظ شاكرا حرصه على مشاركة الجامعة في مجلسها الدوري مؤكداً أن جامعة طنطا تخطو بخطى واسعة في مجال الرقمنة لتسبق بذلك باقي جامعات الجمهورية كما قدم الشكر لكافة العمداء لحصول كلياتهم على شهادة الأيزو.

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مجلس الوزراء محافظ الغربية جامعة طنطا الدكتور طارق رحمي المبادرة الرئاسية استهلاك الكهرباء التعاون المشترك طارق رحمي الجمهورية كلية الزراعة

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