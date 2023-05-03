استجابة لـ«صدى البلد».. حل مشكلة أهالي قرية كفر الشيخ سليم في طنطا

في استجابة سريعة لما تم نشره بموقع “صدى البلد”، تحت عنوان "البيوت هتقع علينا.. مياه مجهولة تغرق قرية كفر الشيخ سليم بطنطا"؛ باشَرَ كلا من: “الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس حمدي شطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والمهندس محمود سرحان مدير عام مرفق المياه مركز طنطا، والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، والسيد الحفناوي رئيس الوحدة المحلية”، الشكوى، وتم العمل على حلها وسحب المياه من المنطقة.

جاء ذلك بعدما شكا أهالي قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا بمحافظة الغربية، في رسالة لـ"خدمة القرّاء: التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تدفق للمياه من أسفل منازلهم، ولا يعلمون مصدرها، ورغم إبلاغهم للمسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي عما يحدث؛ إلا أن المشكلة ما زالت قائمة.

وظهرت آثار رشح المياه علي أساسات المباني، كما ظهرت تجمعات للمياه في الحفر التي حفرها الأهالي لمعرفة سبب ظهورها.

ويقول المواطن شادي محمود فؤاد بلال ، أحد سكان المنطقة، إننا لا نعرف مصدر المياه لكنها تخرج بغزارة، وتهدد البيوت القديمة بالانهيار، وهي مياه نظيفة وليست صرف صحي، وتأثرت بها البيوت.

وأضاف : أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسؤولين بمجلس المدينة ولكن دون جدوى تاركين المشكلة دون حل لها حتى الآن .

وناشد الأهالي المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المسؤولين في رئاسة مركز ومدينة طنطا ، لإنقاذهم قبل أن تتهدم بيوتهم عليهم

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