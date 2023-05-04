اليوم.. حفلان متتاليان لـ «أم كلثوم» على مسرح ساقية الصاوي

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم اليوم الخميس 4 مايو، فى تمام الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

وفي تصريحات سابقة خاصة بموقع صدى البلد، قال الناقد طارق الشناوي: "إن أم كلثوم حالة استثنائية، ورغم أنها رحلت منذ قرابة 50 عاماً فلا تزال حاضرة بفنها"

وفي تصريحات سابقة خاصة بموقع صدى البلد، قال الناقد طارق الشناوي: "إن أم كلثوم حالة استثنائية، ورغم أنها رحلت منذ قرابة 50 عاماً فلا تزال حاضرة بفنها".

وأكد طارق الشناوي ، في تصريحاته أن أم كلثوم، يستمع إليها حوالي 400 مليون عربي، وتستحق مكانتها الكبيرة سواء على المستوى الفني أو الشخصي، فهي إنسانة ولها موقف وطني، وكانت دائما معتزة بجذورها موضحا: "كانت فلاحة وفقيرة وده كان وسام على صدرها".

واختيرت الفنانة الراحلة أم كلثوم، الشهر الماضي، كواحدة من ضمن قائمة أعظم 200 مطرب على مستوى العالم من قبل مجلة Rolling Stone الأمريكية مسيطرة على عناوين الصحف والمواقع الأجنبية.

وأبرز موقع مجلة فوج، خبر اختيار أم كلثوم في المرتبة رقم 61، من بين 200 آخرين يحملون صبغة العالمية، باعتبارها الوحيدة والفريدة من نوعها في العالم.

ووضعت مجلة رولينج ستون قائمتها بناء على عملية تصويت شارك فيها صحفيوها ونقاد متخصصون، شملت العديد من الأسماء الخاصة بموسيقى البوب على مدار 100 عام وتأثيرها على مستوى العالم.