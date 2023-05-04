البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل مستوى الفائدة الى 3.75%.

وجاء ذلك بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مجددا 25 نقطة أساس للمرة العاشرة علي التوالي، مضيفا أن التضخم يبقى مرتفعا ومحفوفا بالمخاطر.

وبعد صدور قرارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، انخفض الدولار بوضوح وذلك على الرغم من إيجابية بيانات سوق العمل الأمريكي في القطاع الخاص والتي قدمت دعما واضحا لتحركات الدولار.

وتضرر الدولار الأمريكي بقوة بفعل تراجع العائد على السندات الأمريكية بكل وضوح، وهو ما ساهم في تزايد الضغوط البيعية على مؤشر الدولار خلال التعاملات، حيث انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.75% وسجل حوالي 3.379%.