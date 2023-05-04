النفط يغلق على انخفاض بنسبة 4% مواصلاً خسائره بعد رفع الفيدرالي الفائدة

تراجعت أسعار النفط في ختام التداولات بنسبة 4% ليواصل الخام خسائره لا سيما بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وقلق المستثمرين بشأن الاقتصاد.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 2.99 دولار، أو 4%، إلى 72.33 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق للخام القياسي منذ ديسمبر عام 2021.
وسجل خام برنت أدنى مستوى في الجلسة عند 71.70 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 20 مارس.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.06 دولار أو 4.3% إلى 68.60 دولار للبرميل، وكان أدنى مستوى للخام خلال الجلسة عند 67.95 دولار، وهو الأدنى منذ 24 مارس.
وفي الجلسة الماضية، انخفض كلا الخامين القياسيين 5%، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أوائل يناير.
وبعد ظهر أمس، الأربعاء، رفع بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ما ضغط على أسعار النفط، حيث كان التجار قلقين من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤثر على الطلب على الطاقة.
لكن بنك الفيدرالي أشار أيضًا إلى أنه قد يوقف المزيد من الزيادات مؤقتًا، ما يمنح المسئولين وقتًا لتقييم تداعيات إخفاقات البنوك الأخيرة، وانتظار حل المواجهة السياسية بشأن سقف الديون الأمريكية ومراقبة التضخم.
ومن المتوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية اليوم، الخميس.
كما ضغط على أسعار النفط بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات البنزين في أمريكا ارتفعت بشكل غير متوقع بمقدار 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا هبوطا بمقدار 1.2 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 1.3 مليون برميل في الأسبوع، مقارنة مع توقعات بانخفاض 1.1 مليون برميل.
وفي الصين، أظهرت البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع تراجع نشاط التصنيع لشهر أبريل بشكل غير متوقع في أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشتر للنفط الخام.
وخفض مورجان ستانلي توقعاته لأسعار برنت إلى 75 دولارًا للبرميل بنهاية العام الجاري.