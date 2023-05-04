النفط يغلق على انخفاض بنسبة 4% مواصلاً خسائره بعد رفع الفيدرالي الفائدة

تراجعت أسعار النفط في ختام التداولات بنسبة 4% ليواصل الخام ‏خسائره لا سيما بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ‏وقلق المستثمرين بشأن الاقتصاد.‏

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 2.99 دولار، أو 4%، إلى ‏‏72.33 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق للخام القياسي منذ ديسمبر ‏عام 2021.

وسجل خام برنت أدنى مستوى في الجلسة عند 71.70 دولار ‏للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 20 مارس.‏

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.06 دولار أو 4.3% إلى ‏‏68.60 دولار للبرميل، وكان أدنى مستوى للخام خلال الجلسة عند 67.95 دولار، ‏وهو الأدنى منذ 24 مارس.‏

وفي الجلسة الماضية، انخفض كلا الخامين القياسيين 5%، وهو أكبر انخفاض يومي ‏بالنسبة المئوية منذ أوائل يناير.‏

وبعد ظهر أمس، الأربعاء، رفع بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع ‏نقطة مئوية، ما ضغط على أسعار النفط، حيث كان التجار قلقين من أن تباطؤ ‏النمو الاقتصادي قد يؤثر على الطلب على الطاقة.‏

لكن بنك الفيدرالي أشار أيضًا إلى أنه قد يوقف المزيد من الزيادات مؤقتًا، ما يمنح ‏المسئولين وقتًا لتقييم تداعيات إخفاقات البنوك الأخيرة، وانتظار حل المواجهة ‏السياسية بشأن سقف الديون الأمريكية ومراقبة التضخم.‏

ومن المتوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه ‏الخاص بالسياسة النقدية اليوم، الخميس.‏

كما ضغط على أسعار النفط بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات البنزين في ‏أمريكا ارتفعت بشكل غير متوقع بمقدار 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وكان ‏محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا هبوطا بمقدار 1.2 مليون برميل.‏

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 1.3 مليون برميل في الأسبوع، مقارنة مع ‏توقعات بانخفاض 1.1 مليون برميل.‏

وفي الصين، أظهرت البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع تراجع نشاط التصنيع ‏لشهر أبريل بشكل غير متوقع في أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشتر ‏للنفط الخام.‏

وخفض مورجان ستانلي توقعاته لأسعار برنت إلى 75 دولارًا للبرميل بنهاية العام ‏الجاري.‏