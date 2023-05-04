كحيلان الشمري شاب سعودي يروج للسياحة المصرية بطريقة مختلفة.. العالم بأكمله ينبهر

دائما وأبدا ما تكون السياحة في مصر خير وسيلة للاستمتاع الخاص بكل الأشخاص حول أنحاء العالم، فتحت أشعة الشمس الحارة وتحديدا منطقة الأهرامات بالجيزة والمليئة بالموروثات الفرعونية، يقف الشاب السعودي كحيلان الشامري يلتقط الصور التذكارية للأثار الفرعونية المميزة، ويعرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



الترويج للسياحة المصرية.. أهم الأهداف

وأوضح كحيلان الشامري بعد زيارته للأهرامات والعديد من المناطق السياحية في مصر بتصريحات خاصة لـ صدى البلد: "قمت بزياة الأهرامات والمتحف المصري وبرج القاهرة وغيرها، وقلت، إنه لابد من أن يعرف ويشاهد العالم كله جمال المناطق الأثرية لأن مصر أم الدنيا".



وأشار كحيلان الشامري إلى أن العالم بأكمله ينبهر عندما يأتي لزيارة المناطق السياحية في مصر، بمختلف المحافظات الأمر الذي ظهر جليا على ردود أفعال السياح بمختلف أنحاء العالم.

والتقط الشاب السعودي صورا تذكارية من داخل المتحف المصري والذي يحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية، وبدأ في التقاط الصور التذكارية والفيديوهات التي توثق حضارة الأماكن الأثرية ومن ثم عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



السياحة المصرية تجذب الأنظار

وحققت الصور التي نشرها كحيلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير وبرج القاهرة، وغيرها من الأماكن المختلفة إشادة وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على أهمية السياحة في مصر ومكانتها مع الكشف عن تفاصيل الحياة المصرية القديمة وأسرار الحضارة الفرعونية.