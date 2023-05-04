حرب السودان تنهي حياة زواحف وحيوانات برية نادرة بسبب قلة الماء

تعاني السودان ويلات الحرب التي نشبت منذ أيام ليصل أذاها الى البشر والحيوانات وجميع الكائنات التي تعيش فيها، مما تسبب في نفوق زواحف وحيوانات برية نادرة لقلة الماء.





وبحسب ما أعلنته مديرة متحف التاريخ الطبيعي في كلية العلوم بجامعة الخرطوم السودانية، سارة عبد الله، نفوق الزواحف والحيوانات البرية النادرة جوعًا وعطشًا في المتحف، بسبب الحرب المشتعلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت مديرة المتحف فشل كل الجهود لإنقاذ الحيوانات الحية الموجودة بالمتحف، ومن بينها أنواع نادرة لا توجد بالبرية حاليًّا، وقالت إن بعض الأنواع لا تتحمل العطش والجوع لمدة أسبوع كامل.

وأفادت بأن آخر إمداد وعناية بحيوانات المتحف كان يوم الجمعة الـ14 من أبريل الماضي، قبل بداية الحرب مباشرة.



وأوضحت سارة عبد الله، بحسب وسائل إعلام محلية، أنها تلقت وعودًا متعددة بالوصول للمتحف، ولكن دون تنفيذ، خشية على حياتهم من نيران القنص.

وأضافت "خسرنا حيوانات المتحف الحية وبها بعض الحيوانات التي يَندُر أن تجدها الآن في بيئتها الطبيعية".

وتابعت: "خسرنا التمساح الذي أحضر كبيضة وفقس في المتحف كتجربة علمية مهمة".



