سيدة تصدم 7 سيارات أثناء محاولتها ركن عربيتها في روسيا

انتشر مقطع فيديو قصير لسيدة تقود سيارتها وتحاول ان تجد مكان لتوقف فيه السيارة لكن المفاجأة حدثت عندما صدمت عدد من السيارات ثم فرت هاربة.





ويظهر في المقطع الذي لم تزد مدته عن 20 ثانية سيارة سوداء داخل مكان لركن السيارات ليلا تقودها سيدة في محاولة منها لايجاد مكان شاغر، ثم ترصد كاميرات المراقبة حركة السيارة بشكل غريب حيث صدمت سيارة اخرى وتوجهت الى اتجاه معاكس لتصدم سيارة ثانية.



ولم ينتهي الامر بهذه الطريقة لكن الفيديو يرصد تصادم ل 7 سيارات جميعهم في وضع الوقوف لم تتحرك واحدة فيهم، الا ان السيدة قررت صدمهم جميعا قبل ان تقرر ان تهرب من المكان قبل ان يكشف امرها او يتم القاء القبض عليها خاصة مع وجود كاميرات للمراقبة في المكان.





ونظرا للوقت المتأخر ليلا وتساقط الجليد، لم يكن هناك حضور اخرون او اصحاب سيارات او مالك للمكان، مما ساعد في عدم توقيف السيدة بعد هذا المشهد الغريب الذي اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

