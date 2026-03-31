البيت الأبيض: ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انتهاء مهلة 6 أبريل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن البيت الأبيض، قال إن الرئيس الأمريكي ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انتهاء مهلة 6 أبريل.

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح في تصريحات سابقة وجود اختلاف جوهري بين الولايات المتحدة وإيران في تعريف مفهوم «المفاوضات».

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد موافي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تعتبر تبادل الرسائل غير المباشرة عبر الوسطاء جزءًا من العملية التفاوضية، إذ تمهد هذه الاتصالات للوصول إلى مفاوضات مباشرة في مراحل لاحقة، وبحسب هذا التصور، ترى واشنطن، وفقًا لتصريحات الرئيس دونالد ترامب، أن مسار التواصل الحالي يسير بشكل جيد.

في المقابل، أشار جبر إلى أن الجانب الإيراني يعرّف «المفاوضات» بشكل مختلف، إذ يقصد بها الجلوس المباشر على طاولة واحدة مع الطرف الأمريكي، سواء بوجود وسيط أو بدونه، والدخول في نقاش واضح ومباشر حول القضايا محل الخلاف.

وأكد أن الاتصالات بين الجانبين قائمة بالفعل، لكنها تجري بشكل غير مباشر عبر وسطاء، كاشفا أن الولايات المتحدة مرّرت خطة عبر وسيط باكستاني تتضمن 15 بندًا، فيما ردّت إيران عبر قنواتها الخاصة بمقترح يضم 5 بنود أو أكثر.

ولفت إلى أن المقترحين منفصلان ولا يرتبط أحدهما بالآخر، إلا أن ذلك لا ينفي وجود قنوات تواصل نشطة بين الطرفين، وإن كانت غير مباشرة حتى الآن.