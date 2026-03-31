قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشييع مهيب لقائد بحرية الحرس الثوري في بندر عباس عقب مقتله بغارة أمريكية
إنكار إيران تفاوضها مع الولايات المتحدة لا ينفي وجود اتصال بين الطرفين.. تفاصيل
الفراعنة يواجهون الماتدور.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إسبانيا اليوم
الأرصاد تُحذر والتعليم تحسم الجدل.. هل يتم تعطيل الدراسة غدا؟
تصعيد غير مسبوق.. هجوم يشعل ناقلة نفط كويتية في دبي
الخام الأمريكي يقفز فوق 105 دولارات مع تصعيد ترامب ضد إيران
سماع دوي انفجارات في طهران ورد إيراني صاروخي على الاحتلال
صيام الأيام البيض.. الإفتاء توضح فضلها وحكم جمعها مع الست من شوال
مصر تتحدى نجوم إسبانيا استعدادًا للمونديال.. الموعد والتفاصيل
سعر الدولار يقفز في البنوك اليوم الثلاثاء 31-3-2026
إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي الراسبين فيها بـ10 محافظات اليوم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

علي جمعة: الرحمة جوهر الإسلام.. وقراءة النصوص بلا رحمة تقود للتشدد

إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه عجيبٌ شأنُ هذه الرحمة! الله سبحانه وتعالى وصف بها نبيَّه، فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}، ليس للمسلمين فقط، ولا للسابقين دون اللاحقين، ولكن للعالَمين. وهذا كلامٌ يجعلنا نفهم حقيقة الدين، وأن حقيقة الدين ما دامت الرسالة قد بدأت بالرحمة، وأكدتها، وجعلتها البداية والنهاية، ووصفت مُبلِّغ هذه الرسالة بها، فهي إذن حقيقة الدين. يقول رسول الله ﷺ: «إنما أنا رحمةٌ مُهداةٌ»، أي: إن الله أهدى هذه الرحمة للبشرية.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إذن، لا بدَّ أن نضع على أعيننا نظارةً مكوَّنةً من عدستين: الرحمن الرحيم. فما الذي نفعله بهذه النظارة؟ أول شيء، وقد افتقده كثير من الناس، هو قراءة النصوص. فعندما أقرأ النصوص، لا بدَّ أن أقرؤها بنظارة "الرحمن الرحيم"، لا بنظارة الغلظة المجردة، ولا بنظارة التشدد والقسوة.

وأشار إلى أنه يمكن لأي نص، وفي أي لغة، أن يُفهم بوجوهٍ مختلفة: في اللغة حقيقةٌ ومجاز، وفي اللغة مشترك، وفي اللغة ترادف، وفي اللغة أساليب كالتقديم والتأخير، والحذف والإضافة، وهكذا. فإذا قرأنا النص أمكن أن نفهمه على وجوه؛ فهل نقرأه في اتجاه الرحمة، أم في اتجاه مشرب التشدد والعنف؟، هذه مشكلة كبيرة نراها اليوم قد تغلغلت في مجتمعاتنا، بل في العالم كله، وأصبح هناك ما يحلو للبعض أن يسميهم المتطرفين، وكثيرٌ في الغرب يسمِّيهم اليمين المتطرف، لكنه في الحقيقة مشربٌ واحد، وهو أنه نزع نظارة الرحمة في قراءته لكل شيء، وأول هذا الشيء هو النص الذي يُقدِّسه ويُكرمه، ويريد أن يجعله مرجعًا له.

فنحن ندعو الناس أجمعين إلى أن يستعينوا بالرحمة في فهم النصوص؛ فالنصوص قابلة للفهم، وإذا ما سلكنا بها مسلك الرحمة، لا نجد بينها وبين نصوصٍ أخرى أيَّ تعارضٍ، ولا بينها وبين الواقع، ولا بينها وبين المصالح، ولا بينها وبين الفطرة. في حين أننا إذا سلكنا بها مسلك التشدد ومشرب العنف، فإننا نجدها سريعًا ما تصطدم بالواقع، وبالمصالح، بمصالحي الشخصية ومصالح الآخرين.
والنبي ﷺ يقول في هذا: «لا ضررَ ولا ضِرارَ»، أي: لا تضرَّ نفسك ولا تضرَّ غيرك. بل تصطدم هذه القراءة المتشددة بالمآل؛ فلكل شيء مستقبلٌ، وقد تصطدم معه. وتصطدم بسُنن الله: {فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا}. وتصطدم مع فطرة الإنسان، واستقرار الناس.

العجب العُجاب أن كثيرًا من الناس، حينما يرون المتشددين يفسرون النصوص بتشددهم وعنفهم، فإنهم يُنكِرون النصوص، وكأنها هي السبب في البلاء! والحقيقة أن النصوص بريئة؛ لأنه يمكن أن تُقرأ بالرحمة. وإذا لم تُقرأ بالرحمة، فإن المعيب هو القارئ، لا المقروء.

وحين يُصرُّ البعض على أن المقروء هو الخطأ، فإنهم يُعطون مبررًا زائدًا للمتطرفين أن يتطرفوا، وللمتشددين أن يتشددوا. في حين أننا لو أحسنَّا علاجهم بدعوتهم إلى ارتداء نظارة الرحمة، التي يرونها بأعينهم ويتغافلون عنها في البداية، وفي النهاية، وفي الوسط، وفي الصفة، وفي كل شيء، فإننا قد نصل إلى قلوبهم.

ويكون تعاملنا معهم أيضًا بالرحمة، رغم أنهم أعلنوا عدم الرحمة. نحن نريد الرحمة حتى لأولئك الذين لم يريدوا لأنفسهم، ولا للناس، الرحمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟

محمود الورواري

نفيًا للمتداول.. مصدر مقرب يكشف سبب وفاة نجل الإعلامي محمود الورواري

ظاهرة جوية غريبة

حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟

الطقس

حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس

سعر الذهب

نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21

شادي زلطة

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب

احمد عبدالله محمود ورشدي اباظة

أحمد عبدالله محمود في طريقه للتحقيق بالنقابة على خلفية تصريحاته عن رشدي أباظة |خاص

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم

ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك 31 مارس 2026

وزيرا البترول والصحة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة

بمبادرة من شركة إيطالية.. وزيرا البترول والصحة يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة

جاسم البديوي

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في الطاقة

بالصور

الالتهاب الرئوي..مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية

تسلا Model Y L الكهربائية الجديدة تنطلق رسميًا في الأسواق

طرح روكس أداماس الجديدة كليًا في مصر لأول مرة رسميًا.. أسعار ومواصفات

أوروبا تعيد توجيه مصانعها.. من السيارات إلى الصناعات العسكرية تحت ضغط الأزمات

فيديو

أم تدعو على أولادها

الحفيدة دخلت المعركة … قصة أم تدعو على أولادها بطريقة صادمة

إيلون ماسك و مارك زوكربيرج

صفقة المليارات.. ماذا دار بين ماسك وزوكربيرج في الكواليس؟

عمرو سعد

4 سنين تصوير تحت الصفر.. عمرو سعد يكشف كواليس الغربان وإفراج

ساحرة الفيوم

ساحرة الفيوم.. تفاصيل ترند الرعب على السوشيال ميديا بعد القبض عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد