رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مواجهة الكبار.. 5 أهداف تكتيكية يسعى لها حسام حسن أمام إسبانيا قبل المونديال

منتخب مصر

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم نحو مدينة برشلونة الإسبانية حيث يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اختبارًا من العيار الثقيل أمام نظيره الإسباني «بطل أوروبا» في مباراة ودية تقام على ملعب «آر سي دي إي» بمدينة كورنيلا إلبرات ضمن أجندة التوقف الدولي لشهر مارس 2026 في بروفة قوية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم.

المواجهة لا تحمل طابعًا وديًا تقليديًا بقدر ما تمثل محطة مهمة في مشروع الإعداد الذي يقوده المدير الفني حسام حسن الساعي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض غمار المونديال المرتقب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار الكبير على السعودية برباعية نظيفة فيما يخوض المنتخب الإسباني المباراة بثقة مماثلة بعد تفوقه على صربيا بثلاثية ما يضفي على المواجهة طابعًا تنافسيًا قويًا رغم وديتها.

أولًا: تثبيت القوام الأساسي واختبار البدائل

يسعى حسام حسن لاستثمار مواجهة بحجم إسبانيا في الوقوف على مدى انسجام العناصر الحالية داخل قائمة المنتخب خاصة مع عودة بعض الأسماء بعد غياب مثل محمد عبد المنعم إلى جانب تجربة وجوه جديدة فرضت نفسها مؤخرًا.

المدير الفني يدرك أن الاستقرار على قوام أساسي قبل المونديال يتطلب اختبارات حقيقية أمام منتخبات من الصف الأول وليس مجرد تجارب محلية أو مباريات منخفضة الإيقاع.

ثانيًا: الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة

تأتي مواجهة إسبانيا كجزء من خطة مدروسة لمواجهة مدارس كروية مختلفة قبل كأس العالم خاصة أن مجموعة مصر تضم منتخبات تمثل تنوعًا تكتيكيًا واضحًا مثل بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

وبعد مواجهة المنتخب السعودي (المدرسة الآسيوية) يختبر «الفراعنة» أنفسهم أمام المدرسة الإسبانية ذات الطابع الفني والاستحواذي على أن تكتمل الصورة لاحقًا بمواجهة مرتقبة أمام البرازيل وهو ما يمنح الجهاز الفني رؤية شاملة لكيفية التعامل مع مختلف الأساليب.

ثالثًا: تطبيق أفكار تكتيكية جديدة

المباراة تمثل فرصة مثالية لتجربة بعض الجوانب التكتيكية سواء على مستوى بناء اللعب من الخلف أو التحولات السريعة أو الضغط العالي خاصة أمام منتخب يجيد فرض إيقاعه.

حسام حسن يهدف إلى تطوير مرونة الفريق بحيث يكون قادرًا على التكيف مع سيناريوهات مختلفة داخل المباراة وهو عنصر حاسم في البطولات الكبرى.

رابعًا: قياس قدرة اللاعبين أمام الكبار

واحدة من أهم أهداف الجهاز الفني هي تقييم أداء اللاعبين تحت ضغط المباريات الكبرى حيث تختلف المواجهات أمام منتخبات الصف الأول في السرعة والدقة والضغط الذهني.

هذه المباراة تمنح الفرصة للحكم على مدى جاهزية العناصر الحالية لتحمل مسؤولية تمثيل المنتخب في كأس العالم خاصة في ظل المنافسة القوية على حجز مقعد بالقائمة النهائية.

خامسًا: كسر رهبة الكبار قبل المونديال

رغم التاريخ الكبير للمنتخب المصري فإن مواجهة منتخبات بحجم إسبانيا تظل اختبارًا نفسيًا مهمًا.

يسعى حسام حسن إلى ترسيخ ثقافة الثقة داخل اللاعبين والتأكيد على أن المنتخب لا يخشى أي منافس وهو ما ظهر في تصريحاته قبل اللقاء حيث شدد على ضرورة اللعب بشجاعة دون تأثر بالأسماء أو النجوم.

رسائل فنية ونفسية قبل ضربة البداية

خلال المؤتمر الصحفي أبدى حسام حسن احترامه الكبير للمنتخب الإسباني مؤكدًا في الوقت ذاته أن المباراة تمثل فرصة لتحقيق الاستفادة الفنية مع السعي للخروج بنتيجة إيجابية.

كما أشار إلى امتلاك المنتخب عناصر مميزة رغم غياب محمد صلاح معولًا على أسماء مثل عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

من جانبه أكد تريزيجيه جاهزية اللاعبين لتقديم مباراة قوية مشددًا على أن المنافسة داخل المنتخب أصبحت دافعًا إضافيًا للجميع من أجل الظهور بأفضل مستوى قبل المونديال.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
