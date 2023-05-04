دعاء لحفظ الجنين في الرحم وتيسير الحمل

دعاء لحفظ الجنين في الرحم مستحب شرعًا أن ندعو الله في كل لحظة وفي كل وقت، في كلمات الذكر والدعاء حفظ للجنين من الشيطان ومن كل شر، وسنتنا النبوية المشرفة تحثنا على أهمية الدعاء وتكراره في كل وقت، وفي كل أمر يقبل عليه المسلم وفي كل ما يشغل باله وعقله وأن يحمد الله على كل ما يرزقه الله عز وجل من نعم البنين والبنات والدعاء لحفظ الجنين سواء في فترة وجوده داخل رحم الأم أو بعد الولادة او حتي قبل أن يحدث الحمل بأن تكون الذرية صالحة بأمر الله .

دعاء لحفظ الجنين في الرحم

دعاء لحفظ الجنين في الرحم اللهم يا منان يا بديع السموات والأرض، يا من تقدر المقادير كيفما تشاء، أسألك اللهم أن تيسر لي الحمل وتجعل الشهور القادمة تحمل كل الخير، دعاء لحفظ الجنين في الرحم بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السّميع العليم. اللهم ربّ النّاس أذهب البأس، اشفِ أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك، من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد، باسم الله أرقيك، اللهم إني أعيذ جنيني بكلماتك التامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامة، اللهم إني أعيذه بك من كل شر وسوء ومكروه. يا الله يا الله يا الله، لك الحمد أن رزقتني ووهبتني هذا الحمل، وأكرمت جسدي باحتواء هذا الجنين، اللهم إني أسألك كما رزقتني الحمل أن ترزقني حفظه، وأن تحفظه وتجعله معافى بتمام الخلقة ووافر الصحة. اللهم احفظ جنيني واحمِه وأبعد عنه كل مكروه، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام. ربِّ هبْ لي من لدنك ذريةً طيبةً إنك سميع الدعاء. ربِّ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين، اللهم رب جبريل وميكائيل و أسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب و ترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة – ولا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عونا ومعينا، وحافظا و ناصرا. “ربِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ من دعوة الإسلام، واجعله رَبِّ رَضِيًّا”.

سور قرآنية لحفظ الجنين

سور قرآنية لحفظ الجنين (وَاَللَّه أَخْرَجَكمْ مِنْ بطون أمَّهَاتكمْ لَا تَعْلَمونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكمْ السَّمْع وَالْأَبْصَار وَالْأَفْئِدَة لَعَلَّكمْ تَشْكرونَ). كَأَنَّهمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضحَاهَا). (كَأَنَّهمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يوعَدونَ لَمْ يَلْبَثوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يهْلَك إِلَّا الْقَوْم الْفَاسِقونَ). (إِذَا السَّمَاء انْشَقَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحقَّتْ * وَإِذَا الْأَرْض مدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ). سورة الفاتحة سبع مرات، وآية الكرسي ثلاث مرات، وسورة الإخلاص ثلاث مرات، وسورة الفلق ثلاث مرات، وسورة الناس ثلاث مرات، وسورة مريم، وسورة الزلزلة. (وَمَا تَحْمِل مِنْ أنثَى وَلَا تَضَع إِلَّا بِعِلْمِهِ). (إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرْض زِلْزَالَهَا* وَأَخْرَجَتِ الْأَرْض أَثْقَالَهَا). (كَأَنَّهمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضحَاهَا).اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه إليّ عند مولده مردّاً سالماً معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشّيطان الرّجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل وولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت ، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واقذف التّوحيد في قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين. اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصّلاح والتقوى.

دعاء تثبيت الأجنة في الرحم

دعاء تثبيت الأجنة في الرحم بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السّميع العليم. اللهم ربّ النّاس أذهب البأس، اشفِ أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك، من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد، باسم الله أرقيك، اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير، اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير، يا أرحم الراحمين اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فيسر أمري وثبت حملي، واقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمه من العلل والآفات والأوبئة، اللهم سلمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر له يا غفار، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم إنّي أسألك من فضلك أن تحرس جنيني وتجنّبني وإيّاه المكاره والأخطار، وأن تحفظه وتجعله إمامًا وتجعل العمل الصالح يجري على يديه.



دعاء لجمال الجنين في بطن امه

دعاء لجمال الجنين في بطن امه اللهم احفظه بحفظك وألهمه رشده واجعله باراً تقيًاً بصيراً سامعاً مطيعاً لك، ولأوليائك محب ناصح، ولأعدائك مبغض، اللهم اشدد به عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين به محضري، وأحيِ به ذكري، واكفني به في غيبتي وأعني به على حاجتي واجعله عوناً لي اللهم إني أستودعك آخر أيام جنيني في بطني فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالمًا معافى من كلّ شرّ. اللهم اجعل ولادتي بجنيني قريبة واجعله يا الله بعيدًا عن كلّ مرض وكل حزن. اللهم أبعد كلّ أذى عن جنيني، وأفرِغ عليّ الصبر أثناء الولادة. اللهم إنّي أسالك باسمك الأعظم أن تحفظ جنيني وتيسّر لي ولادتي وأن تجعله مسلمًا مؤمنًا موحدًا لك.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العافية ديني ودنيايَ وأهلِّي ومالي اللَّهمَّ استُر عوُراتي وآمِن روعاتي اللَّهمَّ احفَظني من بينِ يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بكَ أن أُغتالَ مِن تحتي"، اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.





