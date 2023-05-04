عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بمشاركة “صوفية العالم”|انطلاق ملتقي التصوف السادس بالمغرب.. 15 مايو

ملتقى التصوف
ملتقى التصوف

أعلنت مؤسسة الشيخ ماء العينين للعلوم والتراث والتصوف بالمغرب عن تنظيم فعاليات الملتقي السادس للفكر الصوفي والذي يشهد مشاركة واسعة من شيوخ وعلماء التصوف حول العالم، وتعد مؤسسة ماء العينين من المؤسسات الصوفية الإسلامية الكبري في العالم والتي تسعي دائما لنشر الفكر الديني الصحيح والتصدي للتطرف والانحرافات الدينية والفكرية، وتنطلق الفعاليات ١٤ مايو الجاري وحتى ٢٣ من الشهر ذاته.

المؤسسات الصوفية الإسلامية

وقال  الدكتور علي ماء العينين الكاتب العام لمؤسسة الشيخ ماء العينين، إن المؤسسة تنتهج نهجا جديدا هذه الدورة وهو عقد شراكة مع مؤسسات وأكاديميات دولية يأتي في مقدمتهم الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، والمركز الجامعي للدراسات والبحوث الأفريقية بجامعة محمد الأول بوجدة ” حيث سيتم تنظيم مؤتمر التصوف العالمي العاشر”، في مدينة أكادير المملكة المغربية، يوم 17 مايو 2023 .

وأضاف: يهدف المؤتمر إلى نشر قيم المحبة والسلام عبر العلم وأهله، وإلى توحيد المرجعية وتأكيد الهوية وإشاعة التصوف السني وأصالته ودوره في تحصين تدين أهل السنة والجماعة، بالموازاة مع ذلك تنظم مؤسسة الشيخ ماء العينين للعلوم والتراث بشراكة مع الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية والمركز الجامعي للدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة محمد الأول بوجدة ”الملتقى الدولي السادس للفكر الصوفي عند الشيخ ماء العينين”، في الفترة من 14 إلى 19 مايو 2023 تحت شعار “التصوف منبع إصلاح القيم الكونية” بمساهمة أكثر من 350 مشارك من مختلف الدول والقارات الخمس، بمدن أكادير وتزنيت وسيدي افني وكلميم ومراكش وفاس ووجدة.

ويسعى الملتقى حسب المنظمين، إلى الرقي بالفكر الصوفي عبر الحفاظ على أصوله وتحديث مرجعياته وإبراز أدواره في تنمية المجتمعات والنهوض بالأوطان، كما يروم تحقيق أهداف معرفية روحية عبر تسليط الضوء على تراث التصوف عامة وتراث الشيخ ماء العينين خاصة، فضلا عن ذلك يهدف الملتقى إل تقوية روابط الأخوة وصلة الرحم بين كافة المشاركين من داخل المغرب وخارجه، وكذا تكريس قيم التسامح والمخاواة بين الطرق والزوايا ترجمة لروح التوجه الذي سلكته الزاوية والطريقة المعينية، كما يعكس الملتقى ترجمة توجهات المغرب لإحياء علاقاته مع عمقه الإفريقي في إطار الديبلوماسية الروحية.

ويركز برنامج الملتقى على ثلاثة محاور أساسية: محور الزيارات الروحية نلتقي لنرتقي بالفرد والمجتمع ومحور الجلسات العلمية تحت شعار التصوف ودوره في الحفاظ على التراث اللامادي بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل، ثم محور المديح والسماع الصوفي.

ينطلق البرنامج بندوة صحفية للإعلان عن الملتقى يوم الأحد 14 مايو 2023 ليتم استقبال المشاركين بمركب الشيخ ماء العينين بتزنيت يوم الثلاثاء 16 مايو 2023، والمؤتمر العالمي العاشر للتصوف يوم 17 مايو بأكادير.

ويشمل البرنامج محاضرات وجلسات علمية ودروس دينية ومعرضا للصور والمخطوطات والكتب، وكذا قراءات شعرية وأمداح نبوية وتراتيل قرآنية وأدعية وأوراد وزيارات روحية.

جدير بالذكر أن الملتقى الدولي للفكر الصوفي عند الشيخ ماء العينين في دورته السادسة يتميز هذه السنة باحتضان فعاليات مؤتمر التصوف العالمي العاشر للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية تحت شعار “التصوف السني بين توحيد المرجعية وتأكيد الهوية”.

وهو المؤتمر الذي يعقد لأول مرة بالمملكة المغربية بمشاركة الدكتور محمد عجان الحديد الرفاعي الحسيني، الأمين العام للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، وسيكون باحة تجمع للعلماء والباحثين والمختصين والمعنيين بعلوم الشريعة القادمين من أكثر من 40 دولة، يلتقون بهدف تنسيق الجهود والتواصل ومناقشة جميع الموضوعات التي تتعلق بالتصوف وأهله وارتباطه بالواقع وضروراته اليوم.

التصوف مؤسسة الشيخ ماء العينين المؤسسات الصوفية الإسلامية نشر الفكر الديني الفكر الصوفي التصوف السني بين توحيد المرجعية وتأكيد الهوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

كهربا عقوبته بح| "الفولت العالي" يضع الأهلي في حرج.. "المسابقات" تنصفه| ومرتضى يرفض التراجع

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان مواقف سيارات السرفيس لمتابعة تطبيق تعريفات الركوب

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

نافذة أمل للملاك.. تحركات لإدراج قانون الإيجار القديم على طاولة الحوار الوطني

على كرسي متحرك.. أول ظهور لـ حلمي بكر في الرياض

بعد مطالب الملاك.. طرد المستأجر وورثته من الوحدة السكنية في هذه الحالات

حرب السودان تنهي حياة زواحف وحيوانات برية نادرة بسبب قلة الماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

صنعت بالإمارات وطولها من الرقبة للرجلين.. أطول سلسلة بالخليج تلفت الأنظار

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ