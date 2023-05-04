بمشاركة “صوفية العالم”|انطلاق ملتقي التصوف السادس بالمغرب.. 15 مايو

أعلنت مؤسسة الشيخ ماء العينين للعلوم والتراث والتصوف بالمغرب عن تنظيم فعاليات الملتقي السادس للفكر الصوفي والذي يشهد مشاركة واسعة من شيوخ وعلماء التصوف حول العالم، وتعد مؤسسة ماء العينين من المؤسسات الصوفية الإسلامية الكبري في العالم والتي تسعي دائما لنشر الفكر الديني الصحيح والتصدي للتطرف والانحرافات الدينية والفكرية، وتنطلق الفعاليات ١٤ مايو الجاري وحتى ٢٣ من الشهر ذاته.

المؤسسات الصوفية الإسلامية

وقال الدكتور علي ماء العينين الكاتب العام لمؤسسة الشيخ ماء العينين، إن المؤسسة تنتهج نهجا جديدا هذه الدورة وهو عقد شراكة مع مؤسسات وأكاديميات دولية يأتي في مقدمتهم الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، والمركز الجامعي للدراسات والبحوث الأفريقية بجامعة محمد الأول بوجدة ” حيث سيتم تنظيم مؤتمر التصوف العالمي العاشر”، في مدينة أكادير المملكة المغربية، يوم 17 مايو 2023 .

وأضاف: يهدف المؤتمر إلى نشر قيم المحبة والسلام عبر العلم وأهله، وإلى توحيد المرجعية وتأكيد الهوية وإشاعة التصوف السني وأصالته ودوره في تحصين تدين أهل السنة والجماعة، بالموازاة مع ذلك تنظم مؤسسة الشيخ ماء العينين للعلوم والتراث بشراكة مع الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية والمركز الجامعي للدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة محمد الأول بوجدة ”الملتقى الدولي السادس للفكر الصوفي عند الشيخ ماء العينين”، في الفترة من 14 إلى 19 مايو 2023 تحت شعار “التصوف منبع إصلاح القيم الكونية” بمساهمة أكثر من 350 مشارك من مختلف الدول والقارات الخمس، بمدن أكادير وتزنيت وسيدي افني وكلميم ومراكش وفاس ووجدة.

ويسعى الملتقى حسب المنظمين، إلى الرقي بالفكر الصوفي عبر الحفاظ على أصوله وتحديث مرجعياته وإبراز أدواره في تنمية المجتمعات والنهوض بالأوطان، كما يروم تحقيق أهداف معرفية روحية عبر تسليط الضوء على تراث التصوف عامة وتراث الشيخ ماء العينين خاصة، فضلا عن ذلك يهدف الملتقى إل تقوية روابط الأخوة وصلة الرحم بين كافة المشاركين من داخل المغرب وخارجه، وكذا تكريس قيم التسامح والمخاواة بين الطرق والزوايا ترجمة لروح التوجه الذي سلكته الزاوية والطريقة المعينية، كما يعكس الملتقى ترجمة توجهات المغرب لإحياء علاقاته مع عمقه الإفريقي في إطار الديبلوماسية الروحية.

ويركز برنامج الملتقى على ثلاثة محاور أساسية: محور الزيارات الروحية نلتقي لنرتقي بالفرد والمجتمع ومحور الجلسات العلمية تحت شعار التصوف ودوره في الحفاظ على التراث اللامادي بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل، ثم محور المديح والسماع الصوفي.

ينطلق البرنامج بندوة صحفية للإعلان عن الملتقى يوم الأحد 14 مايو 2023 ليتم استقبال المشاركين بمركب الشيخ ماء العينين بتزنيت يوم الثلاثاء 16 مايو 2023، والمؤتمر العالمي العاشر للتصوف يوم 17 مايو بأكادير.

ويشمل البرنامج محاضرات وجلسات علمية ودروس دينية ومعرضا للصور والمخطوطات والكتب، وكذا قراءات شعرية وأمداح نبوية وتراتيل قرآنية وأدعية وأوراد وزيارات روحية.

جدير بالذكر أن الملتقى الدولي للفكر الصوفي عند الشيخ ماء العينين في دورته السادسة يتميز هذه السنة باحتضان فعاليات مؤتمر التصوف العالمي العاشر للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية تحت شعار “التصوف السني بين توحيد المرجعية وتأكيد الهوية”.

وهو المؤتمر الذي يعقد لأول مرة بالمملكة المغربية بمشاركة الدكتور محمد عجان الحديد الرفاعي الحسيني، الأمين العام للأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية، وسيكون باحة تجمع للعلماء والباحثين والمختصين والمعنيين بعلوم الشريعة القادمين من أكثر من 40 دولة، يلتقون بهدف تنسيق الجهود والتواصل ومناقشة جميع الموضوعات التي تتعلق بالتصوف وأهله وارتباطه بالواقع وضروراته اليوم.