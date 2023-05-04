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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف صيني يفجر مفاجأة في تاريخ اقدم مفصليات بـ العالم

اكتشاف صيني
اكتشاف صيني

تغير كبير في تاريخ الاكتشافات، حيث عثر فريق بحثي صيني على نوع من مفصليات الأرجل الشوكية التي تعيش في المياه العذبة تُعرف باسم «مالديبولاكيا سايرآنسيس» ما يدفع للخلف أقدم ظهور لهذا النوع من مفصليات الأرجل إلى نحو 420 مليون سنة.
 

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وقال الباحثون بمعهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم «إن الاكتشاف يُمثل أقدم سجل لحفرية تعود لمفصليات الأرجل في المياه العذبة يتم اكتشافه في الصين». وقد نُشرت نتائج البحث بمجلة «أوراق في علم الحفريات»، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.
 

وتبدو مالديبولاكيا سايرآنسيس مثل حشرة غريبة مغطاة بالأشواك؛ حيث يحتوي جسمها على أجزاء متعددة بمسامير متماثلة ممتدة إلى جانبيها، بينما يتدرج جزء الذيل ليصبح نحيفاً.

وبعد تحليل الملوحة القديمة وغيرها من البيانات الأخرى على موقع الحفرية، خلص الباحثون إلى أن مفصليات الأرجل المكتشفة كانت تعيش في بيئة المياه العذبة مثل الأنهر الجبلية أو البحيرات.

 

 

مفصليات الأرجل تاريخ مليون

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