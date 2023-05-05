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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عمرها 80 سنة وصدمت الجميع بصوتها وهي تغني لأم كلثوم.. شاهد

عجوز عمرها 80 سنة
عجوز عمرها 80 سنة تغني لأم كلثوم

ظهرت سيدة عمرها 80 عامًا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت إعجاب الجميع بصوتها الجميل وأدائها المذهل لأغنية لأم كلثوم.

سيدة عمرها 80 عاما تغني لأم كلثوم

ويظهر الفيديو السيدة وهي تجلس في منزلها وتغني "أنت عمري" لأم كلثوم، وبالرغم من عمرها الكبير، فقد أدهشت الجميع بصوتها القوي والعذب، والذي يبدو أنه لا يزال على مستوى عالٍ حتى الآن.

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وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى الكثيرون على موهبتها وأدائها المذهل، وأشادوا بقدرتها على الغناء بصوت جميل ومؤثر في هذا العمر الكبير.

ومن بين التعليقات: “الجمال إنها بتغنيها بصوت إحساس وهي بهذا العمر المتقدم هي أكثر وحدة حاسة بكلماتها المؤلمة والحسرة على كل سنوات عمرها الماضية... يا الله يا جمال الاغنية منها بالذات ”.

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وأثنى الكثيرون على موهبة السيدة وإصرارها على الاستمرار في الغناء حتى في هذا العمر الكبير، وأشاروا إلى أنها تعد مثالًا يحتذى به للصمود والاستمرار في ممارسة الهوايات والأشياء التي تحبها على مر السنين.

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